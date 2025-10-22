Miért van a mai harmincasoknak ennyi gondja, ahelyett, hogy élveznék a fiatalságukat? - interjú Grosan Cristina filmrendezővel

Kevés magyar filmet vesz fel óriási kínálatába a Netflix, az egyik figyelemre méltó újdonság Grosan Cristina 2021-es bemutatkozó nagyjátékfilmje, A legjobb dolgokon bőgni kell, mely keser­édes humorral vetíti elénk a mai harmincasok belső világát. A rangos Szarajevói Filmfesztiválon debütált vígjáték főhőse, Maja helyzete többszörösen nehezített: teljes munkaidős „felnőtt” állást kell keresnie, anyjával fárasztó a kapcsolata, a barátjával meg összeköltözik, holott egyáltalán nem biztos benne, hogy ezt akarja. Az aradi születésű rendezővel arról beszélgettünk, miért van a mai harmincasoknak ennyi gondja, ahelyett, hogy élveznék a fiatalságukat.