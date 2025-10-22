Hét ember sérült meg a balesetben.
Fiatal utasa szintén pilóta szeretett volna lenni.
Egy hónapon belül ez már a harmadik kisrepülőgép, amely lezuhant Romániában.
A földmozgást a szakemberek magyarországi idő szerint 19:26-kor észlelték.
Kevés magyar filmet vesz fel óriási kínálatába a Netflix, az egyik figyelemre méltó újdonság Grosan Cristina 2021-es bemutatkozó nagyjátékfilmje, A legjobb dolgokon bőgni kell, mely keserédes humorral vetíti elénk a mai harmincasok belső világát. A rangos Szarajevói Filmfesztiválon debütált vígjáték főhőse, Maja helyzete többszörösen nehezített: teljes munkaidős „felnőtt” állást kell keresnie, anyjával fárasztó a kapcsolata, a barátjával meg összeköltözik, holott egyáltalán nem biztos benne, hogy ezt akarja. Az aradi születésű rendezővel arról beszélgettünk, miért van a mai harmincasoknak ennyi gondja, ahelyett, hogy élveznék a fiatalságukat.
Egyelőre nem tudni semmit az ügyről, így az sem biztos, hogy halála előtt kínozták meg a gyermeket.
A helyi üzletember autója szombat reggel, az indítást követően robbant fel, amikor ki akart hajtani az egyik szupermarket parkolójából.
Mellette anyja eszméletlenül feküdt, a jelek szerint mindkettejük testén késszúrások okozták a sérüléseket.
A borosjenői vár falaiból előkerült, Árpád-kori faragott kőanyag arra utal, hogy a monostor rendkívül igényes és drága épület lehetett.
A 46 éves férfi főbe lőtte magát, holttestére kollégái találtak rá vasárnap hajnalban.
Arad és Nagyvárad, a magyar határhoz közel fekvő két nyugat-romániai nagyváros bejelentette: miután Magyarország a külföldi egyetemek működését korlátozó törvényt fogadott el, készek otthont adni a Közép-európai Egyetemnek, a CEU-nak.
A város polgármestere szolidaritásáról biztosította és személyes találkozóra hívta Michael Ignatieff rektort.
Fegyveres bankrablást kísérelt meg egy aradi bankfiókban egy álarcos férfi csütörtökön, a támadásban senki sem sérült meg, az elkövető elmenekült.
Elgázolta egy személygépkocsi szerda este egy aradi gyalogátjárón Bognár Leventét, a város alpolgármesterét, aki megsérült a balesetben - írta az Aradi nap portál.
Az Együtt felháborítónak tartja az aradi Szabadság-szobor meggyalázását, és arra kéri a Külügyminisztériumot, hogy békésen, diplomáciai eszközökkel tegyen meg mindent a helyzet rendezése érdekében.
Az MSZP mélységesen elítéli az aradi Szabadság-szobor meggyalázását. A történtek azért is érintik érzékenyen a szocialista pártot, mivel az 1890. október 6-án felavatott, majd a román karhatalom által 1925-ben eltávolított emlékmű 2004-ben, az MSZP kormányzása idején, a román-magyar kormányközi egyezmény alapján került vissza a helyére - írja a párt sajtóközleményében.
Szombaton fényes nappal gyalázták meg a Szabadság-szobrot Aradon, nem pedig éjjel, mint korábban feltételezték – mondta el a távirati irodának Bognár Levente, Arad alpolgármestere hétfőn.
Ismeretlen tettesek szombatra virradóra a román nemzeti színekre festették le az aradi Szabadság-szobor talapzatán a 13 vértanú tábornok arcképét – közölte az aradinap.ro helyi portál.
Az aradi önkormányzat a Román-Magyar Megbékélés Parkjának a kibővítésére készül - közölte hétfőn a Mediafax hírügynökség.