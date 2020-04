Orvosprofesszor: A maszkviselés a járvány mielőbbi megszüntetését szolgálhatja

El kell érni, hogy ezt mindenki a saját ügyének is tartsa, ebben segíthet a maszkok körültekintő, általános alkalmazása – mondta Makara Gábor orvosprofesszor, az MTA rendes tagja.

Mint megírtuk , Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora mindenki számára javasolja a maszkviselést, mert bár önmagában nem előzi meg a fertőzést, lassíthatja a járvány terjedését. 65 év felettiek számára azt ajánlja, akkor is fedjék el az arcukat, ha az otthonaikból rövid időre, például szemetet kivinni lépnek ki.

Makara Gábor orvosprofesszor, az MTA rendes tagja az mta.hu-nak adott interjújában szintén ezt javasolja. Mint mondta, több olyan természettudományos meggondolás szól amellett, hogy a járvány idején általánosan viseljenek maszkot a közterületen, illetve a közös területeken, például üzletekben tartózkodó emberek. Indoklásában több, eddig ismeretlen tényt ismertet, például, hogy a fertőzöttek jelentős részének – becslések szerint 25–50 százalékának – nincsenek tüneteik, de hordozzák és terjeszteni is tudják a vírust. Ezért hibásnak nevezte azokat a vélekedéseket, amelyek szerint az egészségeseknek nem kell bizonyos intézkedéseket betartaniuk, hiszen nem tudni, hogy akik egészségesnek látszik, valójában is egészséges-e. A jelenlegi járványügyi helyzetben tehát mindenki potenciális fertőzésforrás, egészen addig, amíg be nem bizonyosodik róla, hogy nem az.

Mint mondta, újabb tudományos felismerés a vírus lehetséges terjedési módja is. Amikor tüsszentünk vagy köhögünk, viszonylag nagy, akár 1 mm-es cseppecskék hagyják el a légutainkat. Amikor hangosan beszélünk, akkor százszor-ezerszer kisebb részecskék, mikrométeres nagyságrendű, úgynevezett aeroszolok kerülnek a levegőbe. A nagyobb cseppecskékkel ellentétben, amelyek perceken belül kiülepednek a talajra, ezek az aeroszolok órákig tudnak lebegni. Így nagyobb távolságra is eljuthatnak, és a legfrissebb, múlt héten megjelent adatok szerint fertőzőképes vírusok lehetnek bennük. Nyílt téren a terjedés kockázata elenyésző, mert a levegőben szálló, vírusokat hordozó aeroszolok nagyon hamar eloszlanak, hígulnak, alig kimutatható szintre csökken a koncentrációjuk. Olyan helyen, ahol nem jó a légcsere, például egy üzletben, ahol folyamatosan jönnek-mennek az emberek, a levegő pedig nagyrészt ott marad, ez nem történik meg. Az ilyen helyiségekben egyrészt javítani kell a légcserét, másrészt az embereknek mind a kilélegzett, mind a belélegzett levegőjét szűrni kell. A jó minőségű, N95-ös vagy N99-es orvosi vagy ipari száj- és orrmaszkok a levegőben lévő részecskék 95, illetve 99 százalékát is kiszűrik, ezek a legbiztonságosabbak, ezekre van szükség a nagyon veszélyes helyeken.

Az orvosprofesszor szerint a kevésbé veszélyes helyeken olyan maszkokat is érdemes hordani, amelyek csak 50-70 százalékban szűrik a belélegzett levegőt. Ezekben természetesen nem szabadna olyan helyekre menni, ahol vírusfertőzésre gyanús pácienseket diagnosztizálnak vagy betegeket kezelnek, de társadalmi méretekben jelentős védelmet nyújthatnak. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek érdemes ilyeneket hordania minden olyan helyen, ahol ő másokra nézve veszélyt jelenthet. Ugyanis az ilyen maszkok is kiszűrik a kilélegzett levegőből az esetleg ott lévő vírusok jelentős részét, amelyek így nem jutnak el egy másik emberhez.

a Magyar Orvosi Kamara erre vonatkozó állásfoglalása itt található) kapcsolatban is. El kell érni, hogy mindenki a saját ügyének is tartsa a járvány mielőbbi megszüntetését, ebben segíthet a maszkok körültekintő alkalmazása is” – hangsúlyozta az akadémikus. Makara Gábor összegzése szerint a maszkok – sőt akár egy sűrű szövésű sál is – valamennyire csökkentik a fertőzés veszélyét. Egy ilyen járványban pedig sok kicsi sokra megy. Igazán akkor lehet nagyobb a jelentőségük, amikor a járvány már lecsengőben van, amikor egy ember már legfeljebb egyet fertőz meg. Az általános maszkviseléssel kapcsolatos adott válaszában a tudós kiemelte, a maszk kockázatcsökkentő, de önmagában nem elegendő. Viselése mellett is ugyanolyan fontos a távolságtartásra vonatkozó és higiéniai szabályok szigorú betartása. Fontos az is, hogy a maszkot helyesen kell fel- és levenni. „Ma már az ország 70-80 százaléka tudja, hogyan kell helyesen kezet mosni, ugyanezt kellene elérni a maszkviselés szabályaival () kapcsolatban is. El kell érni, hogy mindenki a saját ügyének is tartsa a járvány mielőbbi megszüntetését, ebben segíthet a maszkok körültekintő alkalmazása is” – hangsúlyozta az akadémikus.

Arról, hogy a WHO miért nem ajánlja még az általános maszkviselést az orvosprofesszor azt mondta, egy ilyen általános, társadalmi méretekben érvényesülő intézkedésnek vagy ajánlásnak lehetnek egészségpolitikai, gazdasági szempontjai is, és mivel az egész világra kiterjed a tevékenysége, a szervezet mozgástere, illetve intézkedései sebessége nem ugyanolyan, mint mondjuk egy kisebb, szakmaibb szervezeté.