Megnyitottak három szerb határszakaszt az ingázó munkások előtt

Összefogtak a nyíregyházi fogorvosok, megszervezték a sürgősségi ellátást. Örült ennek, szemlét is tartott a fideszes városvezetés meg az állami fenntartó – védőfelszerelést viszont nem adnak.

Videóval, fényképekkel színesített összeállításban számolt be a nyíregyházi városi sajtó arról, hogy a település fideszes polgármestere, Kovács Ferenc és a helyi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője, Csikós Péter a bejárást tartott abban a rendelőben, amely a járvány idején sürgősségi ügyeletként fogadja a pácienseket. „Nyugodtak lehetünk, hogy ez az ellátás a körülményekhez képest a legjobban biztosítva van” – rögzítette elégedetten a polgármester a múlt hét végén. Az viszont már csak a szemle után derült ki: meglehet, a páciensek ellátása már biztosított a fogorvosok összefogása nyomán, de a rendelőben ügyeletet vállalóké kevésbé. Az ott dolgozók ugyanis hiába várták, hogy az első néhány nap után a fenntartó beszerezze a következő hetekre is a nélkülözhetetlen védőfelszereléseket. Ehelyett csak egy levelet kaptak az alapellátási intézet területi vezetőjétől, amiben arról tájékoztattak őket: a továbbiakban a szükséges védő- és fogyóeszközöket minden fogorvosnak magának kell beszereznie. Egy másik levél pedig a város aljegyzőjétől érkezett: beszerzési nehézségekre hivatkozott és segítségként két céget ajánlott, ahol megvásárolhatók a hiányolt eszközök. Az egyik cég fertőtleníthető overall varrását vállalja, akár több színben is, a másik pedig FFP2/3-as maszkokat importál Németországból. Karászi Zsolt, az orvosi kamara fogorvosi tagozatának megyei elnöke visszatetszőnek ítélte, hogy míg alig egy hete a polgármester és a felelős szakmai szervezetek vezetői elismerően nyilatkoztak a város sürgősségi ellátásának megszervezéséről, három nap múlva már a fogorvosokra hárították a védőeszköz beszerzését. – Pedig állami feladat lenne járvány idején gondoskodni az egészségügyi dolgozók védelméről. Ezt többször jeleztem is a fenntartó önkormányzatnak – mondta Karászi Zsolt, aki szerint így jelentős kiadásokra kényszerítik az orvosokat. A nyíregyházi sürgősségi ellátóhelyen mintegy 30 közfinanszírozott fogorvos osztotta be maga között a munkát. Mostanra napi 20 beteg is megfordul az ügyeleten. Az országos tisztifőorvos által kiadott szabályzatban előírt védőfelszerelés betegenként 8-10 ezer forintba kerül. Ez havonta több százezres költséget jelent a praxisoknak. Egy másik helyi alapellátó különösen sérelmezte, hogy a most folyósított átalány finanszírozásból erre nem futja. „Nyilvánvalóan senki sem szeretné asszisztens munkatársa díjazását elvenni, csökkenteni, vagy beszállítónak tartozni. Most még azt sem lehet mondani, amit megszoktunk kapni, hogy menjünk magánrendelni." Lapunk megkereste az önkormányzatot és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságot is, hogy megtudjuk, miért nem támogatják a sürgősségi fogászaton dolgozók védőfelszerelésének beszerzését. Szerda esti lapzártánkig nem kaptunk választ.