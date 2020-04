357,52 forinton az euró

A kormány ezerrel tolja a gazdaság újraindításának szükségességét, ám az elemző szerint még korai a kommunikáció.

Orbán Viktor kormányfő már korábban jelezte, hogy május elején személy szerint ő fog előállni egy gazdasági újraindítási tervvel. Csütörtökön Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az úgynevezett kormányzati sajtótájékoztatón bejelentette: a kormány jövő heti ülésén a gazdaságot korlátozó szabályok enyhítéséről születhetnek döntések. A miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy május 3-ig a kijárási korlátozások továbbra is érvényben maradnak. Arról, hogy a gazdasági nyitás hogyan történik, sokat még nem lehet tudni, az Innovációs és Technológiai Minisztérium a témáról kiadott terjedelmes közleménye semmi konkrétumot nem tartalmazott. A Palkovics László jegyezte közlemény szerint a széles körű korlátozó intézkedések fenntartása az ország gazdaságára hosszú távon egyértelműen káros. A védekezés május elején kezdődő második fázisában a feladat a biztonságos visszatérés feltételeinek, ütemezésének megbízható elemzéseken és folyamatos nyomon követésen alapuló meghatározása - írta az innovációs miniszter . A beharangozott intézkedések még idő előttiek – nyilatkozta a Népszavának Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója. A gazdaság, és különösen az ipar leállásnak két oldala van – tette hozzá. A beszállítói oldalon a multik és a nagy ipari cégek szüneteltették a termelésüket, jellemzően azért mert megszakadtak a kínai beszállítások. Ha most a kínaiak elkezdenek termelni, az a félkész termék csak 40 nap múlva érkezik meg a hazai feldolgozókhoz. A napokban újraindulnak ugyan hazai gyárak, autóipari üzemek, de sok helyen csak tíz százalékos kapacitással, hogy ne álljanak a gépsorok. Molnár László szerint nemcsak a beszállítói oldalról nincs ideje még a nagy újraindulásnak, de például az autóiparban a fogyasztói oldal igénye is kérdéses: milyen piacra termeljen egy nagy exportáló cég, ha nem lesz felvevőpiaca a legyártott termékeknek. Tudvalevő, hogy a németeknél, spanyoloknál, Olaszországban, de még az USA-ban is padlót fogott a fogyasztás. A kutató szerint itthon most bosszulja meg magát az elmúlt időszak egyoldalú iparpolitikája, amely gépipari és ezen belül az autógyárak letelepítésére koncentrált. A gazdaság közeli újraindításáról szóló kormányzati bejelentések ugyan jól hangzanak, de ez csak porhintés, az eddig megismert eszközök pedig nem elégségesek – mondta a GKI vezérigazgatója. Ami javítana a bajba jutott cégek helyzetén az egy rugalmasabb támogatási politika lenne, amely kkv-k bevételét növelné. A kutató szerint olyan általános, automatikusan járó, nulla százalékos hitelt kellene a cégeknek adni, amiből az újraindulást, a béreket, az adókat fizethetnék. Nem feltétlenül az ágazatok között különbséget tevő támogatásokra, hanem ingyenes hitelre lenne szükség – szögezte le. A cégeken valójában nem segít a kormányzati mentőcsomag, mert nem támaszt pótlólagos keresletet, a jegybanki hitelek pedig beruházástámogató hitelek, de ma a magyar cégek többsége nem beruházni szeretne , hanem elkerülni a csődöt – mondta Molnár László.



Milliárdos fejlesztések a Samsung-gyárnál A kormány múlt héten az ellenzéki vezetésű gödi önkormányzattól elvette az adókivetési jogokat a településen bővülő Samsung akkumulátorgyárral kapcsolatban, úgy, hogy a város néhány érintett telkét „különleges gazdasági övezetté” nyilvánította. Egy kormányhatározatból az is kiderül, hogy a mintegy 400 milliárd forintos gyárfejlesztést a kormány 42 milliárdos infrastruktúra fejlesztéssel segíti ki: új utak, közműhálózat és 22,5 milliárdból pedig új nagyfeszültségű energiarendszer épül a gyár kiszolgálásra. Gulyás Gergely miniszter a tegnapi tájékoztatón elmondta, hogy a kormány tervei szerint a rendeletet vélhetően a parlament majd törvényerőre emeli – vagyis a jövőben a kormány bármely ellenzéki városban megvalósuló nagyberuházás esetében elvehetné helyi iparűzési adó kivetésének jogát, amely ma a települések egyetlen lényegi és utolsó kormánytól független bevétele.