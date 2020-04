Életveszélyben is éhbérért: így keresnek az idősotthonok dolgozói

Az első tiltakozáson a rendőrök még nem léptek fel ilyen erélyesen.

Hangjelzés indokolatlan használata miatt bírságolták sorba azokat, akik részt vettek Szél Bernadett és Hadházy Ákos "dudálós tüntetésén" (a szervezők maguk sem úszták meg büntetés nélkül). Az autós demonstráció műfaját egyébként a járvány (pontosabban a miatta bevezetett korlátozó intézkedések) teremtették meg, Szélék másodszor próbálkoznak ilyesmivel, első alkalommal azonban a hatóságok nem léptek fel ellenük.

Holott akkor is ugyanazért protestáltak, mint most: például nehezményezték, hogy a kormány késve és kevés támogatást ad a piacukat vesztett vállalkozásoknak; felháborítónak tartják, hogy a az egészségügyi dolgozóknak nincs megfelelő védőeszköze; megengedhetetlennek gondolják, hogy a kabinet a veszélyhelyzetet a kritikus hangok elnémítására, az ellenzéki pártok ellehetetlenítésére használja. Megjegyzendő: a rendőrök nem voltak részrehajlóak: nemcsak az autók "kürtjeit" használókat fenyíttették meg, de azokat is, akik biciklicsengővel szidták a rendszert.