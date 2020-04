Gulyás Gergely: a kormány szerdán enyhítheti a korlátozásokat

Óvatosan, de újra kell indítani az életet Magyarországon – mondta a kancelláriaminiszter a tervezett enyhítésről. Budapestről az ellenzék káros magatartása jutott eszébe.

A márciusban bevezetett korlátozó intézkedések meghozták eredményüket, Magyarország a járvány által kevésbé érintett országok közé tartozik; felkészültünk a járvány gyorsulására is, így már lehet arról gondolkodni, hogyan lehet az életet újraindítani Magyarországon -fejtegette az InfoRádió kedd esti műsorában Gulyás Gergely. Az MTI által is idézett interjúban kancelláriaminiszter elmondta, a kormány szerdán dönthet a korlátozások enyhítéséről – ekkor azonban figyelembe kell venni, hogy ez ne járjon a fertőzésszámok robbanásszerű növekedésével. Gulyás arra is kitért, hogy koronavírusos betegek csaknem kétharmada Budapesten és Pest megyében van, ezekre a területi különbségekre a döntéshozatalnál figyelemmel kell lenni.

Gulyás nem csak a betegszámok miatt emlegette Budapestet: a járványhelyzetben szerinte a legtöbb településsel együtt tudtak működni, a fővárosban viszont "az ellenzék magatartása" miatt olyan politikai vita alakult ki, ami a védekezés ügyére is kihatott. Az ellenzék azt a káros döntést hozta, hogy nem hoztak létre nemzeti egységet, minden pártpolitikai vita ellenére, a védekezés idejére, nem adták meg a kormánynak a felhatalmazást, majd minden kormányzati lépésbe próbálnak belekötni – mondta Gulyás. Vagyis, Budapest állapotát azzal kapcsolta össze, hogy az országos ellenzéki pártok nem szavazták meg a kormánynak teljes felhatalmazást adó koronavírus-törvényt.



A kancelláriaminiszter azt sem zárta ki, hogy a járványnak ősszel egy második hulláma is jöhet, a védekezés eddig megismert eszközeit ugyanakkor ebben az esetben is bevethetik.,

Gulyás Gergely azt is hozzátette, hogy multinacionális üzletláncokra kirótt különadó a védekezés után is megmarad, „mert a szándék mindig is az volt, hogy ez az adó legyen”, csak volt egy uniós vita róla, de már nincs jogi akadálya a visszavezetésnek. A bankokat idén kérték arra, hogy járuljanak hozzá a központi költségvetéshez, és ez az önkormányzatokra is igaz a gépjárműadó erejéig, ezek az intézkedések az idei évre vonatkoznak – mondta a miniszter. A beszélgetés során Gulyás megerősítette, hogy az érettségi május 4-én biztosan elindul, ehhez minden feltétel adott. Kitért a jövő évi büdzsé helyzetére is: mint mondta, a 2021-es költségvetés tervét május 19-éig nyújtják be az Országgyűlés elé,. és június 30-éig el tudják fogadni.