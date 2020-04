A médiatanács szerint Niedermüller kirekesztő volt, ezért pedig az ATV fizethet

Jöhet a közterületi kötelező maszkviselés, vidéken viszont jelentős enyhítés lehet a nyárra.

A folyami teherforgalmi szabályozásoktól a nagy rendezvényekig számos előterjesztésről tárgyal a kormány a szerdai ülésén – értesült a Népszava. Az egyes szaktárcák és az Operatív Törzs javaslatai a járványügyi intézkedések változtatásáról szólnak, melyek eltérően érinthetik az ország egyes területeit.

Budapest és Pest megye viszonylatában – amely a koronavírus gócpontjának számít – főleg szigorító intézkedések kerültek a kormány elé, míg vidéken inkább a korlátozásokat enyhítő intézkedésekről tárgyalnak.

Ennek része, hogy a járvány tetőzése idejére a fővárosban elrendeljék-e a kötelező maszkhasználatot. Ezek viselését a javaslat szerint fokozottan ellenőrizné a rendőrség a kórházak és idősotthonok környékén. Ugyanakkor a kormány nem minden döntést vállal magára, számos jogkör a polgármesterek kezében maradhat, tehát szigorúbb intézkedéseket is elrendelhetnek.

Döntés várható az oktatás iskolai folytatásáról is, de forrásunk szerint ebben a tanévben már nem lesz az iskolák falain belül tanítás, viszont a szeptemberben a normál iskolakezdéssel tervez a kormány.

Noha a nyárra fokozatos enyhítésekről van szó, az egyik javaslat szerint augusztus 20-tól lehetne csak nagyobb rendezvényeket tartani – ez kihatással van a nyári fesztiválszezonra.

A járványgörbe alakulására több számítás is a kormány elé került, értesüléseink szerint ezek alapján azzal is számolnak, hogy ősztől a járvány újra felerősödhet, ami a korlátozások nyári fokozatos feloldása után ismét szigorításokkal járhat.

Gazdasági szempontból is számos prognózis került a kormány elé. A legoptimistább becslés is mindössze legfeljebb 1 százalékos gazdasági növekedéssel számol, ugyanakkor a legpesszimistább 8 százalékos GDP-csökkenést vetít előre az idei évben.