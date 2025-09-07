Nyakában széles, trikolór szalagon lógó, csaknem arasznyi csontkereszttel Magyar Nemzetet olvas bőszen. Rám néz, ahogy a 168 Órát lapozom, s arcán szétterül a gyűlölet.
Ha egyetlen képbe kellene sűríteni a magyar kultúrpolitika 2023-as évét, azt a pillanatot villanthatnánk fel, amikor hivatalnokok mérik a könyvesbolt és a templom közötti távolságot. Idén a kultúrába is beszivárgott a kormány LMBTQ-ellenes kampánya.
A médiatanács a Hír TV szolgáltatóját vizsgálja, miként hangozhattak el a Sajtóklub egyik márciusi adásában a Demokrata főszerkesztőjének „bubuzós”, gyűlöletkeltő szavai.
Az ítélet szerint a kifogásolt közlés „olyan mértékben volt kirekesztő a hajléktalan közösséggel szemben, hogy az őket ért jogsérelemről a nyilvánosság széles körét indokolt tájékoztatni”.
Huhogás hallatszott a hétvégén Zalaegerszegen az élvonalban, zsidózás a Hidegkuti-stadionban a másodosztályban. A futballpályán látott színvonalat is alulmúlja mindaz, amit a lelátókon újfent tapasztalni. E folyamatokról Szekeres Hanna szociálpszichológussal, az ELTE PPK Pszichológia Intézetének oktatója és kutatója beszélgettünk.
A kormánypárti Mediaworkshöz tartozó lap jogsértése után a kiadónak összesen 250 ezer forintot kell fizetni, és egy hétig közzétennie, hogy miért.
Az NSU (nemzetiszocialista Illegalitás) nevű neonáci terrorista sejt lelepleződése; a norvég Utøya szigetén elkövetett tömeggyilkosság; a magyarországi romagyilkosságok – ebből a három tragédiából próbálták visszafejteni a Goethe Intézte #Wohnzimmerdebatten (Vita a nappaliban) sorozatának résztvevői, hogyan is gyűlölünk itt, Európában.
A banki ügyintézéstől kezdve a vérvételen át egyfajta megalázó vesszőfutás sok transznemű ember élete – a kormány ugyanis úgy tagadta meg a járvány közepén a nem- és névváltoztatás engedélyét, hogy sok transznő és transzférfi már elkezdte a hormonkezelést. Azaz a testük már változott, és a világ másképp tekintett rájuk, mint ahogy az állam nyilvántartotta őket. A hétköznapi példákból egyértelmű: hazugság az a kormányzati állítás, miszerint „Magyarországon mindenki a nemi identitásának megfelelően élhet”.
A csatornát megbírságolták, mert műsorvezetőjük nem ellenpontozta a DK-s politikus fehér, keresztény, heteroszexuálisokról tett kijelentését.
A diszkriminációt a közös vészhelyzet sem szüntette meg, sőt: Bulgáriában a politikusok és lapok is közegészségügyi kockázatként beszélnek a cigányságról.