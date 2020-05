Trianon-zenét kérnek a krízisben

A törvények szerint a vásárló visszakérheti az elmaradt, de még az elhalasztott koncert, illetve fesztiváljegy árát. De előfordulhatnak helyzetek, amikor hiába teszi.

A koronavírus miatt elrendelt karantén súlyosan érinti a kulturális fesztivál és koncert szférát is, elvégre a korlátozások minden olyan intézményt és eseményt érintenek, ahol „csoportosulás” előfordulhat. Ezeken belül nyilván a legtöbb nyugtalan hang a könnyűzenei események – önálló koncertek és többnapos rendezvények – kapcsán alakult ki. Ennek oka, hogy ezek az események mozgatják meg a legtöbb embert, ha úgy tetszik, koncentrálják a tömeget és szokás jóval előre megvenni a jegyeket, mert ezeknek a száma véges és volt már rá precedens, hogy napok alatt fogytak el. A rendkívüli helyzet miatt egyre többen teszik fel a tökéletesen érhető kérdést: vajon visszakapom-e pénzemet, ha nem rendezik meg az adott koncertet, vagy fesztivált. A magyar piaci szereplők változatos módon reagáltak a megkeresésekre. A Todi koncertutazások kitalálója, Hennel Tivadar a vállalkozás blogján, majd hírlevélben is kifejtette, hogy nem tud nem ingerülten válaszolni azokra a kérdésekre, amik egy több hónappal - fél évvel későbbi koncert kapcsán azt firtatják, hogy a pénz visszajár-e. „Emberek betegednek meg. Halnak meg. Országokat zárnak le. Cégek mennek tönkre - már mostanra is van jó pár, és a neheze még csak most jön. A zeneiparnak, a turizmusnak - így nekünk is - borzasztó nehéz lesz a következő időszak. Bárkivel beszélek a szakmában, vagy bármilyen közleményt olvasok, azt látom, hogy mindenki összeszorított fogakkal küzd, hogy fennmaradjon. Mi is. Ebben a helyzetben a legutolsó, amire válaszolni akarok, hogy mi lesz az őszi XY koncertre befizetett pénzecskéddel. Sorry.” – húzta alá Hennel. Bár a szöveg stílusa vitán felül okozhat sokaknál némi ellenszenvet, tulajdonképpen a Todi egészen pontosan és őszintén írta le a mostani piaci helyzetet: bajban lévő cégek küzdenek a túlélésért és most nem tartozik az elsődleges céljaik közé a jegyek visszatérítése. A helyzet pedig csak fokozódni fog.



A könnyűzenei fesztiválpiacon az újabb népharag a Budapest Park nevű szórakozóhely bejelentése kapcsán történt: semelyik koncertjüket nem mondják le, majd későbbi időpontban megpróbálják azokat megszervezni. Ha nem jön össze, akkor majd alkalomadtán visszatérítenek. Ha az új időpont nem felel meg, akkor azonban nem, maximum egy bármelyik másik koncertre beváltható vouchert kínálnak fel. Ez nem ördögtől való megoldás, hiszen a Glastonbury fesztivál is kínálja megoldásként, és úgy tudjuk ezt fogja a Sziget is alkalmazni – igaz ők nem zárkóznak el a pénz visszatérítésétől sem. Ez utóbbira nem nyitott a Budapest Park, azt tanácsolják, ha kell a pénzünk, akkor adjuk el a vouchert Ticketswapon – mely, tegyük hozzá, nem ingyenes szolgáltatás. Ez utóbbi mondat nagyon sok embert felháborított, lapunk egyik olvasója felkereste a Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Főosztályát, ahol azt a választ kapta, hogy jogában áll a vevőnek visszakérni a pénzt, ha a koncert új időpontja nem felel meg. Más kérdés azonban, hogy a koncert és fesztiváljegyek körülötti vitás álláspont nem hatósági ügy, hanem polgárjogi úton – azaz bírósági perrel – rendezhető. Különösen megbonyolítja a jogi helyzetet, ha szervezők külön Általános Szerződési Feltételeket fogadtattak el a potenciális kultúra-fogyasztóval. Ezeket általában automatikusan elfogadjuk azzal, hogy megvásároljuk az adott jegyet és ha ebben kiköti a szervező, hogy semmilyen garanciát nem vállal elmaradás esetén, akkor a bíróságon sem lesz túl sok esélyünk. Már, ha valaki egyáltalán veszi a fáradságot, hogy pert indítson pár tízezer forintért.

Egy KISS bulira 540 ezer a VIP jegy Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / AFP

Mivel ilyen nagyságrendű leállás a fesztivál és koncert iparágban még soha nem volt, ember legyen a talpán, aki meg tudja jósolni, mi lesz. Annyi biztos, hogy ha a szervezők kijelentik, hogy ha az esemény „elmarad”, akkor a jegyek árát automatikusan visszatérítik. Ha az a jelző, hogy „elhalasztva”, akkor türelmesen várhatunk az új időpontra. A Magyarországon piacvezető koncvertszervező Live Nation például minden egyes koncertjére eddig az „elhalasztott” státuszt jelölte meg. Vannak, már új időpontjai Harry Styles és Alanis Morisette bulijaira, de nyilván izgalmasabb kérdés, hogy mik lesznek az új időpontjai a Kiss, Santana, az Aerosmith vagy a Pearl Jam fellépéseinek. (Például, ha vettem volna VIP csomagot a Kiss bulijára 450 ezer forintért, talán több lennék, mint kíváncsi.) Több koncertszervező szakember szerint az sem egyértelmű, hogy például lemondás esetén a fellépők visszafizetik-e a teljes gázsit, így tulajdonképpen tényleg a legésszerűbb megoldás az új időpont kitűzése. Persze ez nem mindig egyszerű, mert a legnagyobb sztárok és formációk nem ritkán két évre előre terveznek. A legnagyobb probléma, hogy ma senki sem tudja megmondani, hogy a koncert és fesztivál biznisz mikor tud újra indulni. A legtriviálisabb válasz: ha majd lesz COVID-19 elleni vakcina.