Rákkeltő azbeszt az utcán, 40 fokos kórtermek – Tanul-e bármit a magyar egészségügy a katasztrófáiból?

A szombathelyi oladi platón CSOK-os családok építkeznek azbesztes kőzúzadékon. Hivatalos mérések szerint a levegő azbeszttartalma a megengedett határérték közel háromszázszorosa. A magyar kórházakban hőség idején műtétek állnak le, egyes osztályokon még ventilátort sem engedik be, mert az elektromos hálózat összeomlik. Éjszakánként húsz–negyven beteg jut egy nővérre, a minisztériumban pedig 190 szakember hiányzik, akik egy adatalapú „tanuló egészségügyet” építhetnének. Benke Ágnes (24.hu) Élő Anita (Válasz Online) és Danó Anna (Népszava) A Szike Extra podcast legfrissebb epizódjában arra keresik a választ: képes-e a rendszer tanulni ezekből a katasztrófákból, vagy csak újra és újra reprodukálja őket.