A szombathelyi oladi platón CSOK-os családok építkeznek azbesztes kőzúzadékon. Hivatalos mérések szerint a levegő azbeszttartalma a megengedett határérték közel háromszázszorosa. A magyar kórházakban hőség idején műtétek állnak le, egyes osztályokon még ventilátort sem engedik be, mert az elektromos hálózat összeomlik. Éjszakánként húsz–negyven beteg jut egy nővérre, a minisztériumban pedig 190 szakember hiányzik, akik egy adatalapú „tanuló egészségügyet” építhetnének. Benke Ágnes (24.hu) Élő Anita (Válasz Online) és Danó Anna (Népszava) A Szike Extra podcast legfrissebb epizódjában arra keresik a választ: képes-e a rendszer tanulni ezekből a katasztrófákból, vagy csak újra és újra reprodukálja őket.
Azt is sérelmezik, hogy a műtéti ellátásuk is ellehetetlenült. Wikonkál Norbert, az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház főigazgatója megkeresésünkre azt mondta: hétfőtől több műtéti lehetőséget kapnak a traumatológusok. Ugyanakkor azt vitatta, hogy csak a pótlék 60 százalékát kapták volna meg.
Hazánkban évente körülbelül 1600-an vetnek véget önkezűleg az életüknek, egy befejezett öngyilkosságra 15-20 kísérlet jut, eközben azonban kilenc megyében nincs pszichoterápia. Szeptember 10. minden évben az öngyilkosság megelőzésének a világnapja.
Ben Bernanke, az amerikai jegybank korábbi elnöke, valamint a bankoknak a pénzügyi válságok idején betöltött szerepét kutató Douglas Diamons és Philip Dybvig kapta az elismerést.
Van, aki az erdőben, távol az emberektől, mások a hajléktalanokat segítő szervezetek támogatásával próbálják átvészelni a koronavírus és a tél kihívásait.
Ötvenmillió forintot oszt szét a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került írók, költők, dramaturgok, zeneszerzők között a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), valamint további százmillió forintot a Petőfi Irodalmi Ügynökség Magyar Könnyűzenei Központja és az A38 Hajó a könnyűzenei alkotók körében.
Az Együtt - a Korszakváltók Pártja szerint menekültkrízis valóban van, de háborús helyzet nincsen, ezért félrevezető és téves olyan képet felvázolni, mintha Magyarország és Európa támadás alatt állna.
Nincs már nagyobb, összefüggő üzemzavar a budapesti áramszolgáltatásban a hétfői vihar következményeként - közölte az Elmű szóvivője csütörtökön.
Az egyik legnagyobb probléma a kórházak elé helyezett inkubártorokkal az, hogy soha nem derül ki többek között, hogy valóban az anya tette-e oda a gyereket, szabad akaratából döntött így vagy kényszerítték. Miközben az otthonszülést nem támogatja a jogalkotó, ebben az esetben kifejezetten erre ösztönzik az anyákat.