Varga Judit szerint „a nők iránti tiszteletét fejezte ki” a nőket számmal emlegető Kövér László

Varga Judit igazságügyi miniszter a Magyar Nemzetnek adott hosszú interjújában hangsúlyozta: azt tanácsolja, hogy mindenki legyen bátor és hűséges a saját elveihez, és szerinte Nyugat-Európában felszabadítóan hat az őszintén kimondott szó, ugyanakkor a bűnösség vélelmével tekintenek Magyarországra az Európai Unióban. A kormányközeli lap szombati számában azt mondta, a koronavírus-törvény kiállja a jogállamiság próbáját, és az élet bizonyítja, nincs veszélyben a sajtószabadság Magyarországon. A miniszter kitért rá, hogy azért is publikált a Die Welt című német lapban a kormány politikájáról, mert tudja, milyen képet közvetít a sajtó Magyarországról, és úgy érezte, szükség van ellenpontra, hogy az olvasók kiegyensúlyozott tájékoztatás mellett maguk dönthessék el, mi az igazság, és ne legyenek félretájékoztatva.

Az EPP „évek óta egy se hús, se hal formáció”

Az igazságügyi miniszter szerint az is megkérdőjelezhető, milyen legitimitása van annak az ülésnek, amelyen Magyarországról lesz szó az Európai Parlamentben, és néppárti képviselők is támogatták az erre vonatkozó kezdeményezést. „Az EPP egy tömegpárt, ami nehezen küzd meg saját belső feszültségeivel. A pártcsalád évek óta egy se hús, se hal formáció. Olyan kardinális kérdésekben sem volt egyértelmű néppárti álláspont, mint hogy a keresztény gyökereket az EU alapvető értékeinek tekintjük-e. Egykor szebb napokat látott pártcsaládunk szinte minden kérdésben belső vitákat folytat, így talán nem is az a fontos, hozzánk hogy viszonyulnak, vagy hogy mi lesz a Fidesszel, hanem az, hogy mi lesz a néppárttal, visszafordulnak-e a konzervatív irányba, vagy egyre liberálisabbá válnak, engedve egy szűk, de hangos kisebbség nyomásának” – mondta. Varga Judit szerint biztosan mérföldkő lesz az, hogy a német alkotmánybíróság a héten felülbírálta az Európai Bíróság egyik határozatát.

„Régóta várták a jogászok a pillanatot, amikor dönteni kell, ki mondhatja ki a végső szót az uniós és a tagállami hatáskörök ütközése esetében. Kinek van joga arra, hogy megmondja, milyen kérdésben kinek van joga dönteni?” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy „az erős nemzetállamokra épülő uniós álláspontunk szerint ez egyértelműen a szuverén tagállam, ezen jog végső letéteményese pedig az Alkotmánybíróság. A német alkotmánybíróság döntése azt az álláspontot erősítette meg, hogy ilyen szempontból az Európai Unió nem egyenlő az Európai Egyesült Államokkal.” A miniszter a rémhírterjesztésre vonatkozó jogszabály kapcsán kitér rá, hogy a különleges jogrend lényege, hogy míg békeidőben az egyéni jogok a közösség érdekei felett állhatnak, addig veszélyhelyzetben a közösség érdeke és biztonsága mindenképpen az egyén önmegvalósítása elé kerül. Ilyenkor mindenkinek fegyelmezettebbnek kell lennie, hiszen a tömegkommunikációs eszközök révén – földrajzi helytől függetlenül – ma már egy kattintással milliókhoz lehet eljuttatni egy hamis hírt.



„Tusk nem sikeres hazája belpolitikájában, és ez frusztrációhoz vezet”

Donald Tusk korábban a Spiegelnek azt nyilatkozta , hogy Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra. Az Európai Néppárt elnöke ezzel arra utalt, hogy a magyar jogalkotást a náci hatalomgyakorlás jogi hátterét megalapozó szakember is elismerné. Varga Judit most azt mondta, Tusk nem sikeres hazája belpolitikájában, és ez frusztrációhoz vezet, ami érződik a nyilatkozataiban. Szerinte egykori európai csúcsvezetőként meg szeretné találni saját hangját, hogy a fősodorban maradhasson, és úgy gondolja, hogy ezért ki kell szolgálnia a liberális médiát is. Veszélyes játék ez, hiszen a végén nem lehet majd megállapítani, liberális vagy konzervatív politikusról van-e szó – mondta, és hozzátette, hogy

„most olyan erkölcsi szintre süllyedt Donald Tusk, amire már nincsenek szavak.”

„Éretlen dolog lenne belemenni abba, hogy vajon ki kezdte a vitát, de azért hangsúlyoznám, hogy a Fidesz soha nem mondott mást a nemzetközi politikában, mint amilyen álláspontot most is képvisel” – közölte.

Vargát nem sértette meg a házelnök

Azzal kapcsolatban, hogy az MSZP-s Gurmai Zita azt követelte, a miniszter a parlamentben foglaljon állást Kövér szavairól, Varga úgy vélekedett, a jelenlegi helyzetben szerinte nem kellene ilyen kérdésekkel foglalkozni. Majd azt mondta, irigyli az ellenzéki képviselőket, hogy ennyi idejük van, és egy TV műsorból vett, kontextusából kiragadott félmondat alapján akarnak feszültséget kelteni.

„Kövér László szerintem a nők iránti tiszteletét fejezte ki, amikor arról beszélt, hogy nem szeretne egy nőt hozzá méltatlan helyzetben látni” – jelentette ki.

Azt mondta, Kövér „arra az eszményre utalt, hogy a nőket bizonyos rájuk jellemző viselkedésformák miatt jobban tiszteljük. A házelnöknek éppen annyira joga van egy ilyen konzervatív megnyilvánuláshoz, mint másnak egy liberális állásfoglaláshoz. Személy szerint engem, mint nőt nem sértett meg. Magyarországon egyenjogúság van, de figyelembe kell vennünk, hogy a férfiak és a nők egymástól különböznek.”



Bayer Zsolt egy távinterjúban kérdezte Kövér Lászlót arról, hogy az elnöki pulpitustól miként lehet ép lélekkel végigszenvedni egy Szabó Tímeát. Erre válaszolt úgy a házelnök, hogy szánalommal tekint ezekre a képviselőkre, különösen azokra, akiknek a személyi száma 2-vel kezdődik. Nincs annál elszomorítóbb, mint amikor egy gyűlölettől eltorzult női arcot lát az ember férfi létére – tette hozzá.

Az igazságügyi tárca vezetője elmondta azt is, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta elképesztő mennyiségű munkát végeztek el, sok rendelet született, és a jogászok munkája minimum megduplázódott. Hozzátette: sok jogszabály kodifikációja most kicsit háttérbe szorult, de teljesíteni akarják az éves jogalkotási tervet is.