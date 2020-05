Szijjártó Péter öt ország külügyminiszterének írt levelet a magyar felhatalmazási törvényről

Többfelé erős szél is jöhet. A hőmérséklet napközben 13 és 18 fok között alakul.

Keddre az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat: egy hidegfront átvonulásával északnyugat felől egyre többfelé várható csapadék, az eső, illetve a záporok mellett helyenként zivatar is előfordulhat. A fővárosban és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyében a szél miatt is figyelmeztetnek, itt a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. Az előrejelzés szerint délelőtt a csapadék lassanként mindenütt megszűnik, majd délután észak felől gyorsan csökken a felhőzet. Az északnyugati szél megerősödik, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak, majd délutánra jelentősen mérséklődik a szél is. A hőmérséklet napközben általában 13 és 18 fok között valószínű, de a tartósabban felhős délnyugati tájakon 11, 12 fok is lehet. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.