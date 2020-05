Ujjuk a ravaszon: "az élet újraindításához" elengedhetetlen Semjén álmának megvalósulása

A támogatás töretlen, még a koronavírus-járvány közben is maradt idő arra, hogy újabb 1,67 milliárdot költsenek a rendezésre.

Négy kérdést kapott a 2021-es budapesti vadászati világkiállításról a kormány, de mindössze egyetlen mondattal válaszolt – írja a 444.hu . Emlékezetes: a szenvedélyes rénszarvas vadászként is ismert Semjén Zsolt egyik álmának megvalósulását 2018 év végén jelentették be, akkor csak a 2019-es (!) előkészületekre 7 milliárd forintot biztosított a kormány. A támogatás töretlen, még a koronavírus-járvány közben is maradt idő arra, hogy újabb 1,67 milliárdot költsenek a rendezésre. A program végleges összege pedig elérheti az 50 milliárd forintot – két és fél éve legalábbis így kalkulált a miniszterelnök-helyettes. A párbeszédes Szabó Tímea ezért megkérdezte, hogy