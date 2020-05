Öntörvényű és piszok jó könyvek – Ők az idei Libri irodalmi díjasok

Láng Zsolt Bolyai és Grecsó Krisztián Vera című regénye kapja idén a Libri irodalmi és közönségdíjat – jelentették be szerda este a Libri Könyvesboltok Facebook-oldalán.

„Az a könyv, amely most ötödik alkalommal a Libri irodalmi díjat elnyerte, nos, az a könyv valóban különleges könyv. Kibeszéli, amit nem szoktunk kibeszélni. Rafináltan személyes, néha önmaga ellenében is. Sokat mond a földrajzi helyről, ahol élünk. Európában is merészen elkalandozik. Tele van finom érzelmekkel. Az öregségről is komoly tudása van. Meg az irracionális szerelemről. Meg a hétköznapi apróságokról, szinte mikrotörténetekben. Meg a magyarságunkról, a magyar történelemről is, furcsa fénytörésben. Szóval öntörvényű író öntörvényű könyve ez, amelyben persze ott vannak a lényeges és a lényegtelen momentumok, a világ legkisebb és legnagyobb dolgai egyaránt, mert aki ezt írta, szenvedélyes viszonyban van a világ egészével, miként igazából minden jelentős író” – e szavakkal méltatta Károlyi Csaba, Artisjus díjas irodalomkritikus, az Élet és Irodalom főszerkesztő-helyettese Láng Zsolt Bolyai című regényét, amely 2020-ban a Libri irodalmi díjat kapta. A Bolyai János matematikusról szóló könyvben a laudáció szerint „van élet és halál, élet és szerelem, élet és tudomány, élet és irodalom, (…) tudósregény, aparegény, művészregény, útirajz, történelmi regény és még krimi is van benne.” A zsűritag kiemelte, nem biztos ugyan, hogy a mű könnyen megadja magát olvasójának, de aki energiát fektet olvasásába, nem fogja megbánni. „A regény írása közben fedeztem föl a világ iránti bizalom érzését. Pontosabban ez megvolt bennem korábban is, de most megerősödött. Bolyaiban is megvolt ez az érzés, az övé – általa – vált visszhangossá bennem. Soha nem kételkedett abban, hogy amit csinál, az jó, vagy hogy a világ ne hagyná magát megismerni, elzárkózna előle, netán rosszindulatúan viszonyulna hozzá” – mondta a szerző, Láng Zsolt a lapunk irodalmi mellékletében, a Nyitott mondatban megjelent interjúban , amelyben a szerző beszámolt arról is, miért döntött úgy, hogy a regény kettős szerkezetű lesz, és nem csupán a matematikus élettörténetét, a megírás körülményeit is tartalmazza majd.