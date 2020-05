Külön nyomozócsoport „vadászta le” a férfit, aki drogot adhatott el az ablakon kizuhanó fiú társaságának (videó)

Nem csak a feltételezett díler, de a bulizó fiatalok többsége is gyanúsított lett az eljárásban.

Budapest rendőr-főkapitánya állította fel azt a nyomozócsoportot, ami napokon belül azonosította és elfogta a tragikus kimenetelű budai házibuli feltételezett drogellátójá:. A rendőri egység május 14-én, a józsefvárosi Kálvária téren kapcsolta le a 25 éves M. C. Renátót, akit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak; barátnője, a 21 éves B. Eliza Viktória ellen drogbirtoklás miatt indult eljárás – írja a police.hu

A rendőrségi honlap is emlékeztet a halálesettel végződő érettségi buli körülményeire: május 10-ére virradó éjszaka egy társaság szórakozott az I. kerületi Fő utca egyik lakásában, és többen is kábítószert használtak. A társaság egyik tagja, egy 17 éves fiú sejthetően a drog hatására széttörte a berendezési tárgyakat - a Blikk szerint kábultan verekedésbe is keveredett - majd kiugrott a második emeleti lakás hálószobájának ablakából. A kamaszfiút a mentők életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba, a bulvárlap úgy tudja, hogy az agyhalál állapotába került.