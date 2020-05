Nem tartóztatták le a férfit, aki összeverte, majd megkötözve kidobta meztelen barátnőjét a kunyhóból

Cigicsikket is elnyomott a lány combján, aki ezután napokig bujkált az erdőben.

A Kaposvári Járási Ügyészség fellebbezett annak a 28 éves kaposvári férfinak letartóztatása érdekében, aki ellen 2019 novemberében minősített személyi szabadság megsértésének bűntette és különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt emeltek vádat - derül ki az ügyészség közleményéből . A férfi és a fiatal párja 2018 októberében ismerkedett meg egymással, kapcsolatuk hamar komolyra fordult, így a nő egyetemi tanulmányait, munkáját feladva tavaly áprilisban a férfihoz költözött, aki Kaposvár külterületén egy félig földbe vájt kunyhófélében lakott. Mivel a férfi nem dolgozott, a nő spórolt pénzéből éltek, de őt ez nem zavarta, felnézett a párjára, aki rendszeres drogfogyasztó is volt. Májusban az egyik este a férfi bekattant, az akkor már ágyban fekvő nőt ördögnek nevezte, és közölte vele, addig üti, míg bele nem hal. Megkötözte fiatal áldozatát, ütni-verni kezdte, cigarettacsikket nyomott el a combján, majd az összevert, meztelen nőt kirángatta az épület elé, megrugdosta és magára hagyta. A nő nagy nehezen kiszabadult, majd napokig a környező erdőkben bujkált félmeztelenül , végül egy ismeretlentől kért segítséget, aki megfürdette, felöltöztette és kihívta a rendőröket. Az orvosi vizsgálatkor kiderült, a nő nem csak súlyos sérüléseket szenvedett, de a történtek miatt hetekig pszichiátriai kezelésre is szorult. A férfi a nyomozás alatt végig letartóztatásban volt, 2019 novemberében emeltek ellene vádat. A Kaposvári Járásbíróság a vádlott letartóztatását 2020. március 26-án tárgyaláson kívül – ügyészi indítvány beszerzése nélkül – megszüntette, ezzel egyidejűleg bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el vele szemben. Az ügyészség fellebbezett a vádlott letartóztatása érdekében. A férfi a szabadlábra kerülése után az egyik közösségi oldalon nyomban felvette a kapcsolatot a lánnyal. A bíróság emiatt elfogatóparancsot bocsátott ki ellene, azonban a férfi őrizetbe vétele után megtartott ülésen nem rendelte el a vádlott letartóztatását. Az ügyészség emiatt nyújtott be ismét fellebbezést.