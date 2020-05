Meghalt 3 beteg, 36-tal nőtt az igazolt fertőzöttek száma Magyarországon

Jelenleg 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 47-en vannak lélegeztetőgépen.

Meghalt 3 idős, krónikus beteg, és 36-tal, 3509-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - közölte a kormányzati tájékoztató honlap vasárnap reggel. Azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 451-re emelkedett. 1396-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1662. Az aktív fertőzöttek 56 százaléka, az elhunytak 78 százaléka, a gyógyultak 61 százaléka budapesti vagy Pest megyei. Jelenleg 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 47-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal adatai szerint jelenleg 10 470-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 135 137. Hangsúlyozták, hogy a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet. Ezért hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések lépnek életbe, és, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtőlkövetkező üteme is megtörténik.