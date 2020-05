Enyhítettek a maszkviselés szabályain a kínai hatóságok

Ugyanakkor az észak-kínai Csilin városát lezárták új belföldi fertőzöttek megjelenését követően.

A kínai járványügyi központ egy vasárnapi sajtótájékoztatón közölte: a továbbiakban Kínában nem kötelező a maszk viselete kültéren - parkokban, az utcán és játszótereken -, amennyiben nem gyűlik össze egy helyen nagyobb tömeg. A megfelelő szellőztetéssel rendelkező beltéri helyszíneken - például irodákban, konferenciatermekben, építkezéseken és iskolákban - a közösségi távolságtartás szabályainak betartása mellett szintén nem kell ezentúl maszkot viselni. Változatlanul kötelező azonban a védőmaszk használata azokon a helyeken, ahol sok ember gyűlik össze zárt légtérben, egyebek mellett a tömegközlekedési eszközökön, valamint a liftekben. A szabályok enyhítése nem vonatkozik olyanokra, akiknek az új koronavírus-fertőzésre jellemző tünetei - köhögés, láz - vannak. A kórházakban a látogatóknak és a betegek kísérőinek is változatlanul védőmaszkot kell viselniük. Kína szárazföldi részén szombaton öt újabb pácienst diagnosztizáltak az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegséggel, közülük ketten külföldön, hárman pedig az észak-kínai Csilin tartományban fertőződtek meg. Bár a betegségből eredő halálozást már több mint egy hónapja nem jelentettek az országból, az elmúlt időszakban regisztrált új esetek miatt szigorításokat vezettek be Csilinben. Az Oroszországgal és Észak-Koreával határos tartomány második legnagyobb városában, Csilinben egy kerületre korlátozódnak az újabb fertőzéses esetek, ezért ezt a kerületet magas kockázati szintűvé nyilvánították. Háztartásonként csupán egy ember léphet ki az utcára a szükséges cikkek beszerzésére. A város vonatközlekedését még szerdán felfüggesztették, a lakosságot pedig arra szólították fel, hogy csak szükséges esetben hagyják el a várost. Bár a több mint 1,4 milliárd lakosú ország szárazföldi részén a hivatalos adatok szerint jelenleg kevesebb, mint száz beteget kezelnek Covid-19-cel, a súlyos esetek száma pedig csupán tíz, Csung Nan-san, a légzőszervi megbetegedések vezető kínai szakértője a CNN amerikai hírcsatornának adott interjújában arra figyelmeztetett: Kína helyzete jelen pillanatban nem jobb, mint a külföldi országoké, mivel a kínai lakosság túlnyomó része nem immunis az új koronavírussal szemben. Bár a járvány kezdetén a vírus eredeti gócpontjából, Vuhanból a valóságosnál kevesebb fertőzöttről számoltak be, Csung közlése szerint a hivatalos adatok január 23-át - vagyis a közép-kínai város vesztegzár alá vonását - követően a valós helyzetet tükrözték. Kína szárazföldi részén a hivatalos adatok szerint összesen 82 947 igazolt Covid 19-es beteget regisztráltak, közülük 4633-an hunytak el, és 78 227-en gyógyultak meg szombat éjfélig. Az országban ezen felül jelenleg 515 tünetmentes vírushordozót tartanak orvosi megfigyelés alatt.