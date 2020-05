Zöld utat kapott a totális megfigyelés, magasabb polcra ültették a fegyveres őröket

Mostantól 20 évig az ártatlanok adatait is tárolja a rendőrség, a titkosszolgálat ráláthat az önkormányzatok levelezésére. A parkoló- és fegyveres őrök státusza is változott.

Az Országgyűlés 134 igen, 38 nem szavazattal és 23 tartózkodás mellett elfogadta a büntetőeljárásról szóló és más kapcsolódó törvények módosítását büntetőeljárásról szóló és más kapcsolódó törvények módosítását – írja az MTI. A 282 paragrafusból álló, az igazságügyi miniszter által benyújtott jogszabály benyújtását joggyakorlati visszajelzésekkel, valamint a jogrendszer koherenciájának biztosításával indokolták. A büntetőeljárási törvény mellett a képviselők módosították a többi között a büntető törvénykönyvet (Btk.) és a büntetés-végrehajtási törvényt, továbbá a nemzetbiztonsági, a rendőrségi az ügyészségi és a szabálysértési törvényt.



Mindent láthat a titkosszolgálat, mindent megőrizhet a rendőrség

A nemzetbiztonsági törvény változásáról korábban lapunk is írt, a módosítás értelmében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ellenőrizheti az állami és önkormányzati szervezetek „hírközlési hálózatainak tartalmát”. Bár ez elvileg nem jelenti, hogy az NBSZ olvashatja is a leveleket, a Népszavának nyilatkozó szakértők szerint semmilyen garancia nincs arra, hogy ezt nem is teszik meg. A szakszolgálatok ráadásul mindent megtudhatnak egy adott állampolgárról, láthatják például egészségügyi papírjait, esetleges NAV-büntetését, de rálátnak a kormányhivatalok szerverein tárolt szabálysértési adatokra is. Módosult a rendőrségi törvény is, az új szabályozás szerint a szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személyek és kapcsolataik adatait legalább huszonöt évig tárolnia kell a rendőrségnek. Húsz évig még abban az esetben is megőrzik ezeket az információkat, ha a meggyanúsított személyről kiderül, hogy ártatlan. A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) pedig azonosíthatja az egyéb szervek és az ügyészségek által párhuzamosan folytatott titkos információgyűjtéseket, nyomozásokat és a leplezett eszközalkalmazásokat.