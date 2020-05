Felgyorsította az erdőirtást a trópusokon a járvány

Így már 11 tagú az ország legnagyobb állatkerti „banditamaszkos” csapata.

Mosómedve ötös ikrek születtek a debreceni állatkertben, a március 31-én napvilágot látott bocsokat csütörtökön mutatta be a sajtónak az állatkert igazgatója. Nagy Gergely Sándor azt mondta, a kicsik körülbelül két hónapos korukig anyjuk folyamatos gondoskodását élvezik. Születésükkel immár 11 tagja van az ország legnagyobb állatkerti mosómedvecsapatának.

A mosómedve (Procyon lotor) Észak- és Közép-Amerika víz közeli területein és erdőségeiben őshonos mindenevő ragadozó. Magyar elnevezését onnan kapta, hogy rendkívüli tapintóérzékű mancsával jellegzetes, mosásra emlékeztető mozdulatokat tesz, amikor a vízfenéken kutat táplálék után. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem mossa meg táplálékát. Kiváló alkalmazkodóképességének köszönhetően még a városokban is megél, és az élelmiszerhulladékot is megeszi. További jellegzetessége a fekete-fehér csíkos farok és a fekete „banditamaszk”, tetszetős prémje miatt pedig Európába is áthurcolták tenyésztési célból.

A kontinens több országában, többek között Magyarországon is invazív fajnak számít, hazánkban azonban igen csekély számban van jelen a természetben. Mivel eredeti élőhelyén a túlvadászat és a közúti balesetek egyaránt veszélyeztetik, a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján – tette hozzá Nagy Gergely Sándor.