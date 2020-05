Fucsovicsék legyőzték Babosékat

Fucsovics Márton és Stollár Fanny 3-0-ra legyőzte Babos Tímea csapatát a tenisz Budapest Kupa pénteki nyitónapján.

A koronavírus-járvány miatt zárt kapus tornán elsőként a Kék csoportban az előzőleg hat hetet kihagyott Babos Tímea és a helyette egyest játszó Drahota-Szabó Dorka, valamint Nagy Péter 2-1-re legyőzte Bondár Annát és az ukrán Szerhij Sztahovszkijt. Ezután a Sárga csoportban is megkezdődtek a küzdelmek, a 20 évesek találkozóján a Davis Kupa-kerettag Marozsán Fábián 4:2, 4:2-re verte a válogatottban már bemutatkozott, junior Australian Open-bajnok Piros Zsombort. A női mérkőzésen a junior US Open-győztes Gálfi Dalma szetthátrányból fordított 1:4, 4:3 (7-4), 4:2-re a harminc Fed Kupa-meccsnél tartó Jani Réka ellen. A párharcot eldöntő vegyes párosban Marozsán és Jani döntő rövidítésben 4:3, 2:4, 12-10-re legyőzte Pirost és Gálfit, így 2-1-es összesítéssel nyert. Az ekkorra már több mint egyórás csúszás miatt Gálfiék mérkőzésével párhuzamosan elkezdődött a Kék csoportban Babosék csatája Fucsovics Mártonnal és Stollár Fannyval. A férfiaknál a világranglista 31. helyén is megfordult Fucsovics hozta a papírformát, és 4:3 (7-1), 4:2-re nyert Nagy Péter ellen. Ezután az egyénit kihagyó Babos Tímea helyére ismét az idén fedettpályás országos bajnok Drahota-Szabó Dorka ugrott be, aki 4:3 (7-3), 4:1-re kikapott a junior páros wimbledoni győztes Stollár Fannytól. Az immár tét nélküli vegyes párosban ismét Fucsovicsék bizonyultak jobbnak 4:3 (7-5), 4:2-vel, így 3-0-ra nyertek. A zárt kapuk mögött zajló csapatversenyen hat-hat női és férfi teniszező lép pályára, a meccseket kizárólag az M4 csatornán lehet követni. A Hopman Kupához hasonlóan egy férfi és egy női versenyző alkot egy csapatot, és a két egyes mellett vegyes párosban is megmérkőznek egymással. A szettek négy játékig tartanak, 3:3-as állás esetén rövidítés dönt, a találkozók vonalbírók és labdaszedők nélkül zajlanak. Szombaton 10 órától további csoportmérkőzésekkel folytatódik a Budapest Kupa, majd vasárnap a döntőre és a bronzmeccsre kerül sor. A Budapest Kupa csoportbeosztása: Sárga csoport: Nagy Adrienn, Balázs Attila Gálfi Dalma, Piros Zsombor Jani Réka, Marozsán Fábián Kék csoport: Stollár Fanny, Fucsovics Márton Bondár Anna, Szerhij Sztahovszkij Babos Tímea (Drahota-Szabó Dorka), Nagy Péter