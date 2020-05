Javuló járványhelyzet: először van több magyar gyógyult, mint ahány fertőzött

Németh Szilárd a katonaéletet méltatta, Szlávik János a fertőzés gyógymódjairól beszélt az operatív törzs sajtóeseményén.

péntek és szombat között a járvány hazai kirobbanása óta először regisztráltak több gyógyultat, mint beteget – hangzott el az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján. A Jelenleg összesen 3713 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván hivatalosan, közülük 1655 már gyógyultnak számít, 1576 pedig még aktív fertőzött: ez azt is jelenti, hogy– hangzott el az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján. A járványügyi adatokat ismertető Gál Kristóf szóvivő-alezredes hozzátette, kórházban 422 főt ápolnak jelenleg, és közülük 22-en szorulnak lélegeztetőgépes kezelésre. A 6 újabb halálos áldozat családtagjainak részvétet nyilvánított – velük együtt 482-re nőtt a járvány halottjainak száma.

A javuló járványügyi tendenciákról beszélt Szlávik János infektológus főorvos, aki sikeresnek ítélte az országos összefogást, és megköszönte az egészségügyi dolgozók, köztük saját kórháza, a Dél-Pesti Centrumkórház dolgozóinak munkáját is. Szlávik szerint most nagyon fontos, hogy milyen gyógyszereket vetnek be a koronavírus-fertőzés kezelése során: bár az egyértelműen hatásos vakcina még nem készült el, a betegség tüneteit vírusellenes gyógyszerrel, biológiai és plazmaterápiával is lehet csillapítani.

Hatásos, de terhesek nem szedhetik

Az infektológus szakember első helyen említette a Japánban 2014-ben törzskönyvezett, alapvetően influenza ellen fejlesztett favipiravirt, amiből Magyaország is nagy tételben rendelt Kínából: a biológiai terápiás szer az eddigi vizsgálatok szerint lerövidíti a betegség időtartamát, és főleg a középsúlyos-súlyos eseteknél vetik be, mert megakadályozza a tünetek romlását. Hátránya azonban, hogy nagy mennyiségben kell szedni, és terhes nők nem szedhetik (az Index korábban arról számolt be, hogy születési rendellenességet is okozhat). Hozzátette, jelenleg három, ígéretes oltóanyag-tesztelés is folyik, amik majmokon végzett kísérleteknél már jó eredményeket hoznak – elhamarkodni azonban ezt a folyamatot sem szabad.

Újságírói kérdésre Szlávik ugyanakkor a koronavírus egyik legijesztőbb tulajdonságát is megemlítette:

a felvetésre, hogy a kórokozó melyik szervet támadja a leginkább, az infektológus azt mondta: az egész testet. A vírus ráadásul vérrögképződést idéz elő, és ezek a rögök aztán a szívbe, agyba, vesébe is eljuthatnak, így a halált sokszor az így keletkező trombózis vagy stroke okozza, nem közvetlenül a fertőzés.

Szintén kérdésre – a krónikus légúti beteg gyerekekre veszélyes lehet-e, ha újból óvodásba, bölcsődébe viszik őket – azt mondta, az asztmás gyerekekre fokozottan érvényes a védekezés szlogenje, vagyis a „maradj otthon”.

Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret

A kormányt ezúttal Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára képviselte a sajtótájékoztatón: az Orbán Viktor ígéreteit idéző Németh arról beszélt, hogy – amellett, hogy legalább 100 ezer, a járvány miatt munkanélkülivé váló embert keresnek a közfoglalkoztatásban – a Honvédség is várja a jelentkezőket, mint az ország legnagyobb és legbiztosabb foglalkoztatója. Az államtitkár szerint országszerte 25 megyében várják a járványhelyzet miatt kialakított önkéntes speciális tartalékos szolgálatra jelentkezőket: 18-55 év közötti érdeklődőket várnak, akik vállalják a féléves katonai kiképzést, és erkölcsi bizonyítványt, valamint egészségügyi alkalmassági igazolást is fel tudnak mutatni. A fél év alatt a résztvevők bruttó 161 ezer forintos havi bért kapnak, a hadsereg pedig állja étkeztetésüket, utazási és katonai ruházati költségeiket is. A képzés során alaki, harcászati, híradós, tereptani és lőkiképzést kapnak, de a hat hónap után minden megkötés nélkül visszatérhetnek a polgári életbe – ígérte Németh Szilárd. Azok, akiknek tetszik a katonaélet, hat hónapra meghosszabbíthatják szerződésüket, később pedig jelentkezhetnek hivatásos, szerződéses szolgálatra is a honvédséghez. Németh egyúttal felsorolta a hadsereg járványügyi intézkedéseit is: eddig 990 idősotthont fertőtlenítettek, 105 létfontosságú vállalat működését és készleteit ellenőrizték, és 13 megye 51 kórházában dolgoznak kórházparancsnokként honvédtisztek, akik az egészségügyi készleteket felügyelik.

A rendőr dönti el, kit hogyan büntet

Lakatos Tibor rendőrezredes a rendészeti adatokat ismertetve elmondta, öt új határátkelőt nyitnak meg a magyar-román határon az áthaladó forgalom számára. Hozzátette, szintén könnyítő intézkedés, hogy az Ausztriából érkező vagy visszatérő utasoknak nem kell karanténba vonulniuk, ha négy napnál nem régebbi, angol, magyar vagy német nyelvű negatív PCR-tesztet mutatnak fel a határon. A Magyarországra érkező szlovák állampolgárok helyzete is egyszerűbb lett, otthon nekik sem kell karanténba vonulniuk, ha 24 órán belül visszatérnek Szlovákiába. Ez azonban fordítva nem érvényes, a szlovák kormány egyelőre nem oldotta meg a magyar beutazók könnyített beutazását. Lakatos Tibor szerint erről még folynak a tárgyalások. Az ezredest arról is kérdezték, mi alapján dönti el a rendőr, hogy figyelmeztet, helyszínen bírságol vagy szabálysértési feljelentést tesz, ha valaki megszegi a járványügyi szabályokat.