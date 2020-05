RTL: Elbocsátott jogászt gyanúsítanak a szegedi fegyveres rablással

A férfi nem csak a rendőröket, de a kórházi személyzetet is fenyegette. Betegsége miatt korábban pszichiátrián kezelték.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki rendőröket próbált elütni a Bajcsy-Zsilinszky úton szombat este. A bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki - közölte a Fővárosi Törvényszék szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2020. május 23-án a Deák tér irányából a Nyugati tér felé közlekedett autójával, amikor az Andrássy úti közlekedési lámpánál a mellette lévő rendőrautóban ülő rendőrökkel - előzmények nélkül - indulatosan és agresszívan beszélt. A férfi a rendőrök kérésére lehúzódott az úttest jobb oldalára, azonban amikor a rendőrök kiszálltak az autóból és elindultak felé, őket fenyegetve és szidalmazva hátramenetbe kapcsolt. Direkt feléjük hajtott, majd egyiküket megkísérelte elsodorni. Ezt követően a férfi nagy sebességgel elindult a Nyugati tér irányába és az autóját elölről megközelítő másik rendőrt is megpróbálta szándékosan elütni. A továbbra is menekülni próbáló gyanúsítottat végül egy robogós pizzafutár segítségével sikerült a rendőröknek megállítaniuk. A férfi a rendőri intézkedésnek is ellenállt, megbilincseléséhez testi kényszert kellett alkalmazniuk. Az egyik rendőr 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Az elsődleges vizsgálatok alapján a gyanúsított szervezetében a bűncselekményi értékhatárt el nem érő mennyiségű alkohol volt, és jogosítványa sem rendelkezett.

A férfi korábban pszichiátriai betegsége miatt kezelésben részesült. A terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlyára, jellegére, a kiszabható büntetés mértékére, valamint – az egészségi állapota és az eljárásban tanúsított magatartása miatti – kiszámíthatatlan viselkedésére és a társadalomra veszélyességére is figyelemmel a szökés, elrejtőzés veszélye megalapozottan fennáll. A gyanúsított az incidens előtt, valamint azt követően is folyamatosan fenyegette a rendőröket és később a kórházi személyzetet is. A bíróság szerint ezért tartani lehet attól, hogy szabadlábra kerülésekor a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt megfélemlítene, jogellenesen befolyásolna, ezzel a bizonyítás meghiúsítására törekedne. A gyanúsított büntetlen előéletű, azonban vele szemben korábban több eljárás is indult. Jelenleg hivatalos személy elleni erőszak bűntettével és más bűncselekménnyel gyanúsítják őt. A végzés nem végleges.