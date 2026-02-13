Mindent tudó szuperigazolvány

A jövőben mindössze egyetlen kártya léphet valamennyi iratunk helyébe, ezzel - a kormány reményei szerint - az ügyintézés is sokkal gördülékenyebbé válhat. A Társaság a Szabadságjogokért szerint viszont így túl nagy hatalom kerülhet az állam kezébe, az adatok összekapcsolásával az állampolgárokról teljes profilt is kialakíthatnak a hatóságok. Az e-kártya alkalmazásának bevezetése akár több százmilliárd forintba is kerülhet. Egyelőre annyit tudni, idén 3,4 milliárd forintot költ a kormány az e-kártyára.