Szükség lehet rá.
Heindl Pétert elsőfokon felmentették a rongálás vádja alól, a történetnek azonban több okból sincs még vége.
Magyarország új köztársasági elnöke régen szerette a piramisokat is.
A jegybank feljelentett az ügyészségen egy befektetőt és egy jogászt, akik milliós részvényeket szereztek meg, majd adtak tovább drágábban.
A férfi szombaton egy virágboltban, két nappal korábban pedig egy postán követelt pénzt.
A hazai jogi felsőoktatás egyik legtekintélyesebb tanára, Dr. Király Miklós egyetemi tanár, az ELTE jogi karának tanszékvezetője, Mádl Ferenc egykori államfő tanácsadója Facebook-oldalán válaszolt Orbán Viktor vasárnapi rádióinterjújára –vette észre a 444.
Jogellenesen próbálták távol tartani az újságírókat a Mészáros Lőrinc vezette felcsúti képviselő testület nyílt ülésétől - ezt mondta a Klubrádió Esti Gyors című műsorában Bodolai László ügyvéd.
Válaszút elé került az Európai Unió integrációja, el kell dönteni, hogy a nemzetállamiság vagy az európai államiság irányába haladjon tovább a szervezet - mondta Navracsics Tibor uniós biztos pénteken Veszprémben.
A jövőben mindössze egyetlen kártya léphet valamennyi iratunk helyébe, ezzel - a kormány reményei szerint - az ügyintézés is sokkal gördülékenyebbé válhat. A Társaság a Szabadságjogokért szerint viszont így túl nagy hatalom kerülhet az állam kezébe, az adatok összekapcsolásával az állampolgárokról teljes profilt is kialakíthatnak a hatóságok. Az e-kártya alkalmazásának bevezetése akár több százmilliárd forintba is kerülhet. Egyelőre annyit tudni, idén 3,4 milliárd forintot költ a kormány az e-kártyára.
Zugirászat miatt felfüggesztett fogházbüntetésre ítélt a Zalaegerszegi Járásbíróság egy szombathelyi férfit, aki egyetemi végzettséggel, de jogi szakvizsga nélkül éveken át jogászi feladatokat vállalt.
Pólólopás miatt már 12 hónapja van előzetes letartóztatásban egy fiatal, aki nem csak, hogy normakövető életet él, de nem sokkal az eset után a ruhadarabot is visszaadta. A börtönben még le is érettségizett. Most a Magyar Helsinki Bizotság képviseli, ugyanis jogellenesnek tartják a fogvatartást, ezért az ügyet Strasbourgig viszik.