A Színház- és Filmművészeti Egyetemet is elérte a Corvinus-modell

A fizetős strandokon maximálták a beengedhető létszámot, a pénztáraknál és a vendéglátó egységeknél kijelölték a védőtávolságot, fertőtlenítő pontokat hoztak létre, a strandokon strandjárőrök figyelnek a szabályok betartására.

A koronavírus-járvány miatt a korábbi években megszokottnál később, a pünkösdi hétvégén indul be hivatalosan a szezon Siófokon: a Balaton fővárosában a turizmus kiemelt szerepet kap, így a kieső vendégforgalom miatt a tavasz nehéz időszakot jelentett a helyiek életében, ám most már ha óvatosan is, de optimistán várják a nyarat. - A nem hivatalos adatok alapján Siófokon mindössze egyetlen, ráadásul nem helyi lakos fertőződött meg koronavírussal – mondta Lengyel Róbert polgármester. – A járvány intenzitása szerencsére csökkent, így reménykedünk, hogy az előttünk álló nyár emlékeztetni fog a korábbiakra. Persze a városban a megfelelő óvintézkedések mellett készülnek a vendégek fogadására, s reménykednek benne, hogy a vakációra érkezők megtartják a fertőtlenítés és a kézmosás rutinját. A helyiek úgy vélik, olyan, az elmúlt évtizedekben ellaposodó tulajdonságok kerülnek majd ismét előtérbe, mint az egyéni felelősségvállalás és a türelem, s a turisták megértik, a fokozott higiéniai előírások, a létszámkorlátozás bevezetése, az óvintézkedések betartása a biztonságos és gondtalan pihenés érdekében születtek. Hogy elkerülhető legyen a korábbi években tapasztalt zsúfoltság, az önkormányzat a strandokon sokkal bejárót telepített, a fizetős strandokon maximálták a beengedhető létszámot, a pénztáraknál és a vendéglátó egységeknél kijelölték a védőtávolságot, fertőtlenítő pontokat hoztak létre, a strandokon strandjárőrök figyelnek – és szükség szerint figyelmeztetnek – a szabályok betartására. A pünkösdi hétvégével hivatalosan megkezdődik a 174. balatoni hajózási szezon is, mely a korábbi években húsvétkor vette kezdetét, ám a járvány miatt eddig csak a kompok jártak Tihany és Szántód között. A hét végétől megindulnak a személy- és sétahajók is, ám – ahogyan a kompokon is – megfelelő biztonsági intézkedésekkel: a hajók zárt utastereiben egyelőre kötelező a szájmaszk vagy azt helyettesítő, arcot eltakaró kendő, sál viselése, ezek hiányában a pénztárosok megtagadhatják a jegykiadást, a személyzet pedig a felszállást a hajókra. A hajók nyitott fedélzetén a szájmaszk viselése csak ajánlott. Kötelező lesz – az egy háztartásban élők kivételével - a 1,5 méteres távolság betartása is, így értelemszerűen az utasszámot is maximálják, s emiatt a menetjegyek kizárólag a jegyen szereplő, adott időpontra szóló utazásnál használhatók majd fel.