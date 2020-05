Antall József fia elárulta, miről beszélt édesapja a halála előtt Orbán Viktorral

A rendszerváltást követő első szabadon választott miniszterelnök nem örökösének tette meg az akkori ellenzéki politikust.

Antall György, Antall József elsőszülött fia annak ellenére nem beszélt édesapjáról eddig részletesen a nyilvánosságban, hogy az első szabadon választott miniszterelnök „titkos tanácsosaként” sok mindent látott és hallott. Most viszont nagyinterjút adott a Válasz Online -nak.

- Nagyon veszélyes játék a politikát azzal elintézni, hogy a politika mocskos dolog, s minden politikus lop, csal és hazudik, ez ugyanis csak azoknak a politikusoknak ad menlevelet, akik tényleg lopnak, csalnak és hazudnak. Normákra – ha tetszik, erkölcsi normákra – a politikában éppúgy, mint az élet minden egyéb területén, akkor is szükség van, ha azokat kevesen tartják be. Normák nélkül nem lehet a normaszegést számonkérni – állapította meg a harminc évvel ezelőtt miniszterelnöki esküt tett Antall József fia.

Antall György megfogalmazása szerint a politika is más lett az általuk elképzelthez képest, ő pedig nagyon jól érzi magam a politikán kívül. Arra a kérdésre, hogy miben más most a politika, azt felelte, hogy mindenben.

– Nekünk sok illúziónk volt: a magunkfajta történész-szerű embereknek, akik a 19. századból tanulták a politikát, az nagy romantikus olajfestmények sorozatának tűnt. Holott a politika jobban hasonlít egy vágóhídra, a vérrel, a szagokkal és a látvánnyal együtt - jegyezte meg.

Arra a felvetésre, hogy a legenda szerint utolsó telefonbeszélgetésükön Antall József Orbán Viktort tette meg politikai örökösének, Antall György közölte, hogy hallotta a beszélgetést.

– Ott álltam akkor édesapám kórházi ágya mellett, pontosan tudom, mi hangzott el azon a beszélgetésen. Azt mondta neki: „ne felejtsd el, miért harcoltunk”, tudniillik az Ellenzéki Kerekasztal idején, illetve Orbán Viktor lelkére kötötte, hogy vigyázzon a pártjára. Körülbelül ez volt a két üzenet - mesélte.

Elmondása szerint minden kezdő kormányfőt – édesapját és utódait is – meglepetésként érhette, hogy a nagyhatalmak vezetői, de még akár a vezető diplomaták is, milyen természetességgel kérnek előnyöket, különleges elbánást vagy olykor még többet saját országuk nagyvállalatainak. Úgy véli, Antall Györgyöt mégis inkább az lepte meg leginkább, hogy „mennyire üres a kassza, és mennyivel rosszabb a helyzet, mint amit a Németh-kormány beismert”. Hozzátette, hogy az akkori gazdasági helyzet történelmi léptékben mérve is katasztrofális volt.

- Nemcsak kolosszális adósságteher nyomott minket, hanem konkrétan üres volt az államkasza - jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy a mai politikusok között lehet-e örököse édesapjának, Antall György azt felelte, hogy ne keresgéljünk, mert a politika alapjaiban változott meg.