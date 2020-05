A Színház- és Filmművészeti Egyetem szerint ijesztően kevés az idő arra, hogy átálljanak az alapítványi fenntartásra

Félrevezetőnek és sajnálatosnak nevezték azt az állítást, miszerint az egyetem balliberális intézmény.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szerint ijesztően kevésnek tűnik a rendelkezésre álló idő az új fenntartói modellre történő átállás részleteinek kidolgozásához és gondos lebonyolításához, a sietség oka nehezen érthető. Az intézmény az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a sajtóból értesültek arról, hogy benyújtották a vonatkozó törvénymódosítást, és meglepetésükre az alapítványi modellváltás határideje még a korábban kijelöltnél is közelebb került:

Kitértek arra, hogy egy a törvénytervezettel foglalkozó interjúban Bódis József államtitkár a modellváltás előnyei mellett érvelt, ugyanakkor azt mondta, hogy az egyetemnek vannak a vezetéssel, vezetőváltással kapcsolatos megoldandó feladatai. Megítélésük szerint az SZFE elvégezte a vezetőváltással kapcsolatos feladatát. A szenátus 2019. november 29-én nyílt pályázat után, jogszerűen rektorjelöltnek állította Upor László egyetemi tanárt, akit a mai napig nem neveztek ki. - Ennek ellenére, az egyetemi közösség bizalmát élvező vezetés irányításával az oktatás, a vizsgáztatás és a felvételik továbbra is zavartalanul folynak - írták. Félrevezetőnek és sajnálatosnak nevezték, hogy elhangozhatott az a - véleményük szerint - szakszerűtlen és sokszor ismételt állítás is, hogy az egyetem balliberális intézmény. Úgy fogalmaztak: az egyetemen szakmát és a világra érzékeny, árnyalt gondolkodást tanítanak, meggyőződésük, hogy a művészeti képzés természeténél fogva kizár mindennemű ideológiát, világnézeti befolyásolást. Kitértek arra is, az SZFE-n végzett hallgatók szakmájuk kiváló és sokszor díjazott képviselői, Magyarország kulturális és művészeti életének megkerülhetetlen résztvevői. Megjegyezték, nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a fenntartó minisztérium kiáll az egyetemi autonómia mellett, és az alapítványi modellváltás egyik fontos, elérendő céljaként az egyetemek autonómiájának további erősítését határozza meg. Értelmezésükben a modellváltás után - az alaptörvénnyel összhangban - az egyetem legfőbb döntéshozó szerve továbbra is az egyetem polgárai által megválasztott szenátus lesz, és az egyetem felelős vezetőjét, a rektort nyílt pályázat útján a szenátus választja ki és terjeszti fel kinevezésre. Az oktatókat az intézetvezetőkkel egyetértésben az egyetem rektora nevezi ki, a szenátus jóváhagyásával. Az oktatás kereteit az akkreditációs folyamatban elfogadott tananyagok szabják meg mind az elmélet, mind a gyakorlat területén - mutattak rá a www.szfe.hu honlapon is elérhető közleményben. Kiemelték, a tanszabadság, az esélyegyenlőség, valamint a politika- és ideológiamentes oktatási és képzési tevékenység megtartására a fenntartóval közösen törekednek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerdán közölte az MTI-vel, hogy új modellben működhet tovább a Színház- és Filmművészeti Egyetem . - Azt írták, hogy benyújtották az Országgyűlésnek a felsőoktatási intézmény modellváltását szabályozó törvénytervezetet. Az átalakítás a magyar kultúra fejlődését is biztosítja - tették hozzá. Az SZFE fenntartását a Corvinus Egyetem mintájára, illetve hat másik hazai felsőoktatási intézmény után tervezi alapítványhoz kiszervezni a kormány. Ezt a modellt elsőként a Corvinus Egyetemnél vezették be . Lényege, hogy az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány a MOL Nyrt. és a Richter Nyrt. 10-10 százalékos részvénypakettjeinek osztalékhozamából működik. Ennek kuratóriumi elnöke Hernádi Zsolt Mol-vezér, akinek megbízatása már határozatlan időre szól