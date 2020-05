Áder János aláírta a törvényt, ami megszünteti a nem- és névváltoztatás lehetőségét

Civil jogvédők az Alkotmánybíróságtól kérik a jogszabály megsemmisítését.

Hozzátették, hogy a törvény nyíltan szembemegy az Emberi Jogok Európai Bíróságának következetes joggyakorlatával is. Emlékeztettek arra, hogy március 31-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be azt a 27 oldalas salátatörvény-javaslatot, amelynek 33. §-a úgy rendelkezik, hogy az anyakönyvi nyilvántartás kizárólag a születési nemet tartalmazza, amely adat nem változtatható meg. Május 18-án a parlament 133 igen, 57 nem és 4 tartózkodás szavazattal elfogadta a salátatörvényt . Az ellenzéki pártok több módosító javaslatot is benyújtottak, amit a zárószavazás előtt egytől egyig leszavazott a Fidesz–KDNP-s többség. Számos hazai és nemzetközi civil, valamint jogvédő szervezet tiltakozott a módosítás ellen. Emellett az Európai Parlament elsöprő többséggel (395 igen, 171 nem, 128 tartózkodás) ítélte el a magyar kormány transznemű és interszex emberek jogfosztását. A civilek közleményükben felszólították Kozma Ákost, az alapvető jogok biztosát, hogy kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál a törvény megsemmisítését. A Transvanilla Transznemű Egyesület eközben arra hívta fel a figyelmet szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében, hogy az Alkotmánybíróság maradt az utolsó hazai fórum, „ami a kormány ámokfutását megállíthatja”.