Kásler: 160 ezer egészségügyi dolgozó kaphat bruttó félmillió forintot

Hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tettek: az ellenzéki városvezetés szerint felesleges reklámra herdálta a pénzt a önkormányzat kulturális cége a fideszes években.

Az októberi választást követően a Pécsett fölényesen nyerő ellenzéki városvezetés átvilágította a korábban kormánypárti irányítású önkormányzat cégeinek működését, és már novemberben felmentette a Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) vezetőjét, Vincze Balázst. Ennek oka az volt, hogy Vincze aláírt egy 2019 januárjától 2021 végéig szóló szóló, 209 milliós reklámszerződést egy rádióval, ám ehhez nem kért felhatalmazást a pécsi közgyűléstől, holott enélkül ezt nem tehette volna meg. Az átvilágítás azóta is folytatódott, és a szakértők megállapították, hogy a szerződés kárt okozott a kulturális cégnek. Bodnár Imre, a pécsi önkormányzat ez ügyben eljáró jogásza elmondta: az évente 2,4 milliárd forintból gazdálkodó örökségkezelő a programjait a kormánypártok tömegkommunikációs holdudvarához tartozó P1 Médiacsoport segítségével kívánta népszerűsíteni. A reklámok 90 százalékát a P1 Rádió Kft. által működtetett Pécs FM osztotta meg a közönséggel, csakhogy ez a megoldás nem hatékony, hisz ma már az információk elsősorban az interneten és a tévén keresztül jutnak el a fogyasztókhoz. Ezt bizonyítja a Magyar Reklámszövetség felmérése, ami szerint a hazai reklámok alig 4 százalékát osztják meg a rádiók, miközben – a rádióknál lényegesen olcsóbban hirdető – internet 33, a tévék pedig 23 százalékot hasítanak ki a reklámtortából. Ezért az átvilágítók a P1-re bízott rádióreklámok javát elherdált pénznek gondolják. Ráadásul a 209 millió forintot akkor is ki kell, hogy fizesse a ZSÖK, ha közben kiderül: a reklám semmit se ért, és ezért már nem is igénylik rá a későbbiekben az adásidőt. Azaz akkor is fizetni kell, ha már egyetlen reklámot sem adnak le. Mindezek miatt a kontraktus ütközik az észszerűséggel és a jó erkölccsel, érvelt Bodnár. Hogy a vitatott reklámok összességében mennyit hoztak a ZSÖK-nek, azt nehéz megállapítani. A statisztikák szerint 2018-ban 358 ezer, 2019-ben pedig 351 ezer fizető látogatója volt a ZSÖK rendezvényeinek és tárlatainak, vagyis a számok nem támasztják alá a reklámozás említett módjának eredményességét, mondta Bodnár. Beszéltünk Vincze Balázzsal, aki úgy fogalmazott, nem tart a büntetőeljárástól, mert irányításával a ZSÖK jól gazdálkodott, ezt bizonyítja, hogy 2018-ban 717, míg 2019-ben 820 millió forint saját bevétele volt a kft-nek. A növekmény részben a reklámszerződésnek köszönhető, véli Vincze. Az átvilágítás szakemberei másképp látják, hisz a bevétel jelentős része állami cégek szponzorációja, s utóbbiak gyakran nem gazdasági logika alapján, hanem politikai parancsra támogatják kulturális partnereiket. Vincze Balázs azt is elmondta, hogy szerinte azért most jött elő a városvezetés az ő ügyével, mert ezzel szeretnék elvonni a figyelmet egy frissen kiderült városházi mutyiról. Az egyik kormányközeli újság, a pecsaktual.hu ugyanis csütörtökön megírta, hogy az önkormányzat egy átvilágítási pályázatának kiírásánál a városvezetés eleve tudta, ki kapja meg a munkát, s ezt bizonyítja egy, az újság által megszerzett levél, amit a győztes pályázó írt. A pályázattal elnyert munka egyébként nem egészen egymillió forintot hozott a nyertesnek. A városvezetés úgy reagált: a pályázati kiírás szabályos volt, ráadásul az összeg kicsinysége miatt nem is lett volna szükség tenderre. ( az önkormányzat érvelését itt olvashatja részletesen ) A vitatott városházi pályázatról író pecsaktual.hu kiadója a P1 Media Group Zrt. Ez a vállalkozás értékesíti a ZSÖK-kel szerződött Pécs FM és a Rádió1 Pécs reklámidejét egyaránt. Utóbbi azért fontos, mert az adót működtető Mambó Rádió Kft.-vel erős kapcsolatot mutat a P1 Rádió Kft. És a Mambó Rádió Kft. annak a Fodor-Petrov Józsefnek az érdekeltsége aki a fideszes Páva Zsolt polgármestersége alatt vaskos városi megbízásokhoz jutott. A két cég székhelye megegyezik a P1 Rádió Kft.-ével, amelynek korábban tulajdonosa volt Fodor-Petrov egykori anyósa is. A Media Group Zrt. szinté Fodor-Petrové.