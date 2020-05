Pintér most a rezidensekkel tárgyalt

A Magyar Rezidens Szövetség a jövő hét közepéig készíti és juttatja el az operatív törzs vezetőjéhez saját „rendszerjobbító” javaslatait.

Miután fogadta a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Kórházszövetség elnökét, pénteken a Magyar Rezidens Szövetség vezetőjével is egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszter. – A szervezet a jövő hét közepéig készíti és juttatja el az operatív törzs vezetőjéhez saját „rendszerjobbító” javaslatait – tájékoztatta a Népszavát Vámosi Péter, a Magyar Rezidens Szövetség budapesti regionális elnöke. Azt is elmondta, hogy a belügyminiszternek készülő javaslataik a korábbi anyagaikra támaszkodnak, és mindezt kiegészítik járványhelyzet alatt észlelt problémákkal is. Példaként említette: bizonyos intézmények nem biztosították a teljes bért azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik karanténba kényszerültek. A Népszava elsőként számolt be arról , hogy Pintér Sándor felhatalmazást kapott a miniszterelnöktől az egészségügy átvilágítására, az állapotok felmérésére, és a kórházszövetség, valamint az orvosi kamara elnöke mellett több egészség-gazdaságtanban is jártas ágazati szaktekintéllyel egyeztetett. A rezidens szövetség budapesti elnöke nem találta furcsának, hogy a szakorvosképzés problémáiról a belügyminiszterrel egyeztetnek. Mint mondta, teljesen természetes, hogy Pintér Sándor, mint az operatív törzs vezetője, miniszterelnök-helyettes tájékozódik az ágazat problémáiról, köztük a fiatal-szakorvos jelöltek gondjairól. A félórás találkozón az egészségügyben szükséges átalakításokról Pintér Sándor Báthori Gergővel, a Magyar Rezidens Szövetség elnökével egyeztetett. A tárgyaláson az operatív törzs vezetője megköszönte a rezidensek képviselőjének a fiatal orvosok járvány alatt végzett munkáját. A szövetség közleménye szerint a miniszter arról beszélt: a rezidensek munkája nélkül elképzelhetetlen lett volna a védekezés, hiszen ők jelentik az orvosok legmobilisabb rétegét, sokukat mozgósították a kijelölt koronavírus centrumokba. Ez pedig elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a folyamatos betegellátás biztosított legyen fertőzöttek számára. A rezidensszövetség elnöke szerint Pintér Sándor meghívása a több mint négyezer rezidens orvos teljesítményének szól. Az egyeztetésen Báthori Gergő felhívta a figyelmet azokra a nehézségekre, amelyeket a rezidensek a saját bőrükön tapasztalnak. A szervezet közleménye szerint Pintér meghallgatta a fiatal orvosok képviselőjét az egészségügyi rendszer általános problémáiról is. A szövetség szerint sem halogatható tovább az egészségügyi rendszer strukturális átalakítása, és a szükséges feltételek megteremtése a hálapénzrendszerű egészségügy elhagyásához.