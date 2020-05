Újra szemétvész a fővárosban

Budapest és környéke hulladékszállításának - járványhelyzetben különösen ízléses - veszélyeztetésével bicskáztatja az Orbán-kormány az ellenzéki városvezetést. Új szerződés nélkül ez bármikor előfordulhat.

A FKF Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. területén tavaly beszedett szemétdíjból még mindig tartozik 3,6 milliárd forinttal a fővárosi hulladékszállítónak a kukacsekkek országos beszedését végző, állami NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. - derül ki Tüttő Kata friss Facebook-posztjából. A városüzemeltetésért felelős, szocialista főpolgármester-helyettes e helyt nyilvánosságra hozta azt a Gulyás Gergely által jegyzett februári levelet, amiben a Miniszterelnökség vezetője felfedi: az NHKV az FKF területéről tavaly beszedett díjakból közel 14 milliárd forint kifizetésével számol. Gulyás Gergely az ennek megfelelő számlák kiállítását kérte. A miniszter Orbán Viktor nevében leszögezi: a kabinet változatlanul érvényesnek tekinti a kormányfő és az előző, fideszes főpolgármester, Tarlós István közötti, a hulladékelszámolásra is kitérő megállapodást. Az ígért összegből mostanáig, május végéig is csak 10,4 milliárd forint érkezett be az FKF-hez - derül ki a szocialista politikus bejegyzéséből. A fennmaradó 3,6 milliárd forint helyett azonban csak egy meghökkentő számlát kapott az FKF. Ebben az NHKV hulladékhasznosítás jogcímén pont a tartozásának megfelelő összeget, azaz 3,6 milliárd forintot követel az FKF-től. Ahelyett, hogy rendeznék tartozásukat, még ők kérnek pénzt az FKF-től; "ügyes" - fogalmaz a főpolgármester-helyettes. Tüttő Kata felrója: néhány éve a budapestiek által befizetett szemétdíjat már nem az FKF, hanem az állami „kukaholding” szedi be. A befolyt összeget az NHKV ahelyett, hogy teljes egészében visszaadná Budapestnek - hogy tudják végezni a dolgukat -, azt csak részben és jelentős késéssel fizeti ki. Meglátása szerint az NHKV a fővárosiak szemétdíjából fedezné saját veszteségeit. Tüttő Kata úgy fogalmaz: több mint két hónapja foglalkozik másodállásban gyerekei otthoni oktatásával, így szerinte tudna segíteni mind az elszámolási képlet, mind az előjelek helyes használatában. A kialakult helyzet ismét csőddel fenyegeti az FKF-et - közölte megkeresésünkre Mártha Imre, a cég ügydöntő felügyelőbizottságának elnöke. Az FKF nem ismeri el az NHKV által neki küldött számla jogosságát és változatlanul követeli a tavalyi év után Gulyás Gergely által is megígért 14 milliárdból még fennmaradó 3,6 milliárdot. Értetlenségének adott hangot azt illetően, hogy az NHKV a kancelláriaminiszter mellett Orbán Viktor ígéretét is figyelmen kívül hagyja. A kormányfő ugyanis, miután tavaly Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester-választást, vállalta, hogy amiben Tarlós Isvánnal megállapodott, ahhoz tartja magát az új városvezetés felé is. Márpedig ez alapján a tavalyi év után 14 milliárd járna nekik az NHKV-tól. Mártha Imre hangsúlyozta, hogy az összeg még az új város- és cégvezetést megelőző időszakra, Orbán és Tarlós megállapodása alapján járna, amiben elvben tehát nem játszhatna szerepet az új városvezetéssel szembeni esetleges ellenszenv.

Az évi 31 milliárdos költségvetésű FKF a területén idén beszedett hulladékdíjból eddig egy fillért sem kapott az NHKV-tól - közölte kérdésünkre Mártha Imre. Az FKF rendkívül szigorú költséggazdálkodással, illetve más bevételeiből még fenn tudja tartani a napi szolgáltatásokat, de anyagi helyzete ismét rendkívül kifeszítetté és beláthatatlanná vált. Ráadásul, miközben a kormány által befagyasztott szemétdíjak 9 éve változatlanok, költségeik - például a béremelkedés vagy a forintgyengülés miatt - folyamatosan nőnek. Ez - az év elejéhez hasonlóan - ismét a fővárosi hulladékszállítás leállásával fenyeget. Az NHKV állítólag maradékanyag-hasznosítási bevétel jogcímén követel az FKF-től 3,6 milliárd forintot. Kétségtelen: a rákospalotai égetőben termelődő távhőért és áramért - valamint a pusztazámori lerakóban keletkező gázból előállított villamos energiáért - tavaly épp ennyit kapott. Ugyanakkor az előző évek során - a Tarlós irányította városvezetés alatt - az NHKV ilyen jogcímen nem követelt pénzt az FKF-től. De ezt most sem tartják megalapozottnak, mert szerintük az áram- és hőtermelés nem hasznosítás, hanem ártalmatlanítás. Kérdésünkre Mártha Imre megerősítette: a bizonytalanságok fő oka a 2016-ban kötött FKF-NHKV-szerződés tavaly év végi lejárta. Ez akkor először sodorta csődközeli állapotba a fővárosi hulladékcéget. A maguk részéről nyitottak a 2016-os szöveg akár változtatás nélküli aláírására is. Ám az NHKV - a felügyelőbizottsági elnök szavai szerint - elzárkózó. Szerződés nélkül viszont hosszú távra borítékolható gazdálkodásuk bizonytalansága, így kiszolgáltatottságuk, végtére is a fővárosi hulladék elszállításának veszélyeztetése - fogalmazott Mártha Imre. Ez év elején lapunk számolt be elsőként arról, hogy az NHKV a szerződés lejártára hivatkozva váratlanul az FKF területén tavaly beszedett közel harmincmilliárdból több mint tízmilliárd kifizetését tagadta meg a hulladékcégtől. Ez a fővárosi társaság azonnali csődhelyzetével és utcán maradó hulladékhegyekkel fenyegetett. Ezután a kormány néhány heti bizonytalanságot követően módosított egy képleten, ami lehetővé tette (volna) a teljes összeg kifizetését. Gulyás Gergely levelében úgy fogalmaz, hogy szerinte az új főpolgármester díjemelést kér, amit a kormány elutasít. (Ilyet a fővárosi vezetés sose állított.) Gulyás Gergely a budapesti díjakat indokolatlanul sokallja. Ezért a fővárosi rendszer hatékonyságának áttekintését szorgalmazza.