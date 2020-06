„Cigányirtás=Bűnözésirtás” - írták a roma holokauszt budapesti emlékművére (videó)

Mocskolódó, gyűlöletkeltő üzenetekkel firkálták tele a Nehru parti emlékhelyet, ráadásul sokadszorra.

„Cigányirtás = bűnözésirtás” felirattal, valamint Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselőt gyalázó feliratokkal rongálták meg a Roma Holokauszt Emlékművét a budapesti Nehru-parton – hívta fel rá a figyelmet Setét Jenő polgárjogi aktivista Facebook-oldalán. Nem ez az első alkalom, hogy gyűlölet-bűncselekmény éri az emlékművet, Setét az elmúlt évek során nagyjából tízszer tette rendbe a szobrot és kétszer már feljelentést is tett hasonló rongálás miatt, az elkövető egyszer sem lett meg - írja a történtekről beszámoló Mérce . Egy korábbi alkalommal jelentős darabot törtek ki az emlékmű oldalából, ezt elmondása szerint kétmillió forintba került helyreállítani.

Végül maga Setét és gyerekei, barátai takarították le a feliratokat az emlékműről hétfőn délután – derül ki Setét Jenő egy később posztolt videójából. Ebben a videóban Setét megoldási javaslattal is előáll az emlékmű folyamatos rongálásának problémájára: kerítéssel keríttetné körbe a szobrot, hasonlóan, mint ahogyan a néhány méterrel arrébb álló játszóteret is körbekerítik és zárják éjszakára, hogy megvédjék a rongálástól.

Nem ez az egyetlen rongálás a környéken, az emlékmű fehér festékkel való összefestése mellett „Migráns” felirat került egy közeli kukára is. A roma származás bűnözéssel való összekötése, a „cigánybűnözés” kifejezés alig másfél hete került elő újból több év után először - emlékeztet a portál - mikor a Deák téren történt kettős gyilkossággal kapcsolatosan végigsöpört a hír, hogy a 18 éves elkövető roma származású volt. Bár végül kiderült, hogy ez nem igaz, a Mi Hazánk, a Légió Hungária és egyéb radikális csoportok csütörtökre rasszista megemlékezést szerveztek az Országos Roma Önkormányzat elé, ahol a megjelenteket önbíráskodásra szólították fel. A Deák téren a több ezer fősre nőtt, a főként hungaristákból és futballszurkolókból álló tömegben többször felzúgott az „Igenis van cigánybűnözés” és a „Ria-ria-Hungária” skandálás. Hiába a járványügyi veszélyhelyzet, a rendőrség nem tett semmit a felvonulás ellen, mondván, ez egy megemlékezés, ami nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá - a Mi Hazánk Dohány utcai megmozdulásán viszont 34 embert jelentettek fel és hat embert be is vittek a rendőrségre.