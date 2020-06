Tíz évig nem rendezte a fizetéseket a kormány, cserébe most megkönnyíti a kirúgást és jogokat csonkol

A járvány nem ért véget, újabb és újabb helyeken ütheti fel a fejét. Erre példa a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikája, ahol több mint egy tucatnyi dolgozó és beteg is megfertőződött. Többeket, köztük orvosokat is karanténba küldtek. Az egyetem vezetői egy héttel ezelőtt kérték az országos tiszti főorvost, hogy jelöljön ki helyettesítő szolgáltatót az akut pszichiátriai betegek ellátására. E levélből az is kiderül, hogy az intézményen belül a megfertőzötteket elkülönítették, és el is látják. Információink szerint a fertőzöttek jól vannak, állapotuk nem súlyos. Az egyetem kommunikációs igazgatósága elismerte, hogy több betegnél és az őket ápolók közül is többeknél kimutatták a vírust. Az egyetem eddig is szűrte a munkatársait, most több alkalommal is tesztelték a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, valamint a velük kapcsolatban lévő osztályok, részlegek valamennyi munkatársát és a betegét. Mint írták: ennek eredménye szerint a vírus nem jutott ki a klinika más osztályaira. Hozzátették: a központi régióban kizárólag a Semmelweis Egyetem vállalta fel a COVID-19-cel fertőzött pszichiátriai betegek ellátását. A járvány kitörése óta – megfelelő izolálás és óvintézkedések mellett – folyamatosan kezeltek új koronavírussal fertőzött pácienseket. A pszichiátriai klinika fertőzöttjei jól vannak, állapotuk nem súlyos, őket sikerült izolálni, az enyhébb tüneteket mutató, illetve tünetmentes fertőzött munkatársaik karanténban vannak. Megjegyezték: a hazai és a nemzetközi tapasztalatok szerint a pszichiátriai betegek között különösen nehéz a távolságtartás és a megfelelő higiénés szabályok betartása. Így a biztonságos betegellátás érdekében, amíg nem lesz mindenkinek negatív a teszt eredménye, a klinika nem fogad több beteget. A jövő héttől pedig az egyetem más területén, egy erre a célra kialakított osztályon fogadják az új, pszichiátriai pácienseket. Március óta a hazai covid-betegeket kezelő kórházakban szinte mindenütt előfordult, hogy a dolgozók megfertőződtek. A járvány kezdete óta összesen 576 egészségügyi dolgozó kapta el a betegséget, ami az összes igazolt fertőzött 14,8 százaléka – erről az RTL-Klub honlapja számolt be az operatív törzs adatai alapján. Az egészségügyi dolgozók közül jelenleg négyen szorulnak kórházi ellátásra.