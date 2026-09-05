Az egészségügyi miniszter olyan hosszútávú ágazati stratégiát alakítana ki, amelyben segítik a pályakezdőket, megbecsülik a középgeneráció munkáját, de nem hagyják magukra az idősebb kollégákat sem.
A szervezet szerint az új helyzetben könnyebben lehet majd további leépítéseket, szűkítéseket végrehajtani, állítja az Oktatói Hálózat.
A kormány egyes vezető tisztviselőinek fizetése több mint négyszeresére nőtt 2010 óta, az állami alkalmazottak járandósága viszont jó esetben is csak a másfélszeresére emelkedett.
Egy könyvtári dolgozó tavaly novemberben a munkaügyi bírósághoz fordult és azt kérte: semmisítsék meg a közalkalmazotti bértáblát.
A védőnőkre is ki kell terjeszteni az egészségügyi bértábla hatályát - ezt Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke közöte az állami tévé reggeli műsorában.
A fizetések emelését szeretné elérni a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ), szerintük ugyanis Magyarország költségvetési helyzete, a gazdaság következő évekre jelzett növekedése lehetővé teszi a felsőoktatásban dolgozók bérének érdemi rendezését - olvasható a szakszervezet közleményében. Hangsúlyozták: az ösztönző, megtartó erővel bíró, differenciált bérek kialakítása elengedhetetlen a kiemelkedő szakmai jártasságú munkatársak megtartásában.
A kormány javaslatot tett a Belügyminisztériumnak, hogy készítsen teljesen új bértáblát a polgármesterek fizetésének rendezésére – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Néhány ezren lehetnek azon a tüntetésen, amelyet a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság hirdetett, miután hosszú hónapok egyeztetései alatt sem sikerült megállapodniuk a kormánnyal az egészségügyi bértábla rájuk is érvényes kiterjesztéséről, az érdemi érdekegyeztetés megkezdéséről és a munkaközi szünet munkaidőként történő elszámolásáról.
A követ már eldobtuk, semmi nem indokolja, hogy ne engedjük tovább repülni. Így reagált Migács Tibor, a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezetének elnöke lapunk kérdésére: befolyásolja-e a jövő péntekre tervezett budapesti ágazati demonstráció szervezését Lázár János bejelentése, hogy jövőre is megkapják a 12 milliárd forintos bérpótlékot. Fel sem merült bennünk, hogy az egyszer már kiharcolt bérpótlékot a kormány elvonhatja, bár valóban nyugodtabbak lennénk, ha beolvadna az alapbérekbe – tette hozzá a szakszervezeti vezető.