Szociális konzultációs leveleket kap Orbán

A követ már eldobtuk, semmi nem indokolja, hogy ne engedjük tovább repülni. Így reagált Migács Tibor, a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezetének elnöke lapunk kérdésére: befolyásolja-e a jövő péntekre tervezett budapesti ágazati demonstráció szervezését Lázár János bejelentése, hogy jövőre is megkapják a 12 milliárd forintos bérpótlékot. Fel sem merült bennünk, hogy az egyszer már kiharcolt bérpótlékot a kormány elvonhatja, bár valóban nyugodtabbak lennénk, ha beolvadna az alapbérekbe – tette hozzá a szakszervezeti vezető.