Ferenc pápa is megszólalt George Floyd halála kapcsán

A drámai következményeket csak most mérik fel.

Még le sem zárult a járvány időszaka, de már a következményeit boncolgatja az orosz média. Nemcsak nehezen orvosolható gazdasági és politikai „mellékhatásával” szembesülnek, de azzal is, milyen pusztítást végzett a családi kapcsolatokban. A járvány miatti bezártság, az otthoni karantén ugyanis két olyan területen súlyosbította a gondokat, amelyekkel békeidőben sem tudtak megbirkózni. Ez pedig az alkoholizmus és a családon belüli erőszak. A „Moszkovszkij Komszomolec” online változata adta hírül, hogy már március utolsó hetében 65 százalékkal vettek több alkoholt az üzletekben, mint február azonos hetében. Ott pedig, ahol – mint Jakutföldön és Baskíriában – alkoholtilalmat rendeltek el, a legkeményebb italokhoz folyamodtak. Kelendő volt az orvosi alkohol, amihez bárhol korlátlan mennyiségben hozzá lehetett jutni, és olcsóbb volt azt inni, mint a vodkát. A yandex.ru orosz hírkereső átfogó értékelésében azt olvashatjuk, hogy az otthoni karantén bevezetése óta Oroszországban a whisky eladása 45 százalékkal, a vodkáé 30 százalékkal, a söré pedig 25 százalékkal növekedett. Az orvosok az alkoholizmus hullámát jósolják, és azzal vádolják a vezetést, hogy nem cáfolta határozottabban azt a tévhitet, hogy az alkohol kiöli a vírust a szervezetből. Persze, nemcsak ezért ittak, a romló idegállapot, a bezártság, a tétlenség, a családtagok közötti feszültség is közrejátszott az ivásban. Az államnak ennek utóhatásával is meg kell birkóznia a járvány lezajlása után, csakhogy a különböző tilalmak már Mihail Gorbacsov elnöksége idején is kudarccal végződtek. Marad, tehát, a józan ész. És legalább is a „Moszkovszkij Komszomolec” szerint biztató, hogy az Egészségügyi Világszervezet szerint Oroszország hátrább került az elmúlt húsz évben az alkoholfogyasztásban élenjáró országok listáján, és már Moldova, Csehország és Magyarország is megelőzi az egy főre jutó évi szeszes ital fogyasztásában. A Yandex nemzetközi vonatkozásban is igyekezett áttekinteni a koronavírus és az alkoholizmus kettősét. Az első cikkek a kínai sajtóban jelentek meg arról, hogy a koronavírus semlegesíthető alkohollal, csak éppen azt nem hangsúlyozták, hogy milyen módon. Ezért Kínában is eleinte erős szeszes italok ivásával igyekeztek legyűrni a betegséget. Iránban a szesztilalmat úgy hágták át, hogy illegálisan jutottak szeszhez, vagy otthon állították elő. Az Egyesült Államokban az online alkohol-rendelések a járvány kezdeti szakaszában 200 százalékkal emelkedtek. Indiában öltek azért, hogy alkoholhoz jussanak. Nagy Britanniában nagymértékben megnőtt az alkoholizmus miatt segítséget kérők száma. Az alkoholizmus növekedésével együtt a családon belüli erőszakról is riasztó hírek érkeztek. Az Egészségügyi Világszervezet közlése szerint Európában a múlt évhez viszonyítva 60 százalékkal nőtt a megfenyegetett vagy erőszaknak kitett nők segélyhívása. Idén 15 millióval több családon belül elkövetett erőszakra számítanak. Irina Kosztyerina szakértő a Yandex-nek nyilatkozva kifejtette, hogy ez ma a legaggasztóbb jelenség. Oroszországban megteltek a krízisközpontok, amelyek menedéket nyújtanak a bántalmazott nőknek és gyerekeknek. Számos helyen azonban a járványveszély miatt még ezeket a központokat is bezárták. Az új jelentkezők legfeljebb néhány diákszállóban, menhelyen húzódhatnak meg. A volt szovjetköztársaságokban, Örményországban, Grúziában, Ukrajnában hasonló a helyzet. A kényszerű bezártság, az otthoni karantén ráadásul sokak számára a puszta telefonos segítségkérést is lehetetlenné tette. A rendőrök minden erejét amúgy is lekötik más feladatok, ki sem mennének, ha esetleg mégis hívnák őket. De még a mentők sem hajlandóak ilyen jellegű hívásra reagálni. A világsajtó tele van ilyen esetekkel, az orosz média név szerint inkább a művészvilág nagyjainak botrányait veszi számba. A Lenta.ru hírportál népszerű színésznőkről, tévésztárokról ír, akik a reflektorfényből kikerülve hirtelen az otthoni karanténban találták magukat iszákos, verekedő férjüknek kiszolgáltatottan. A közvéleményt azonban egyes jelek szerint nem rázták meg különösebben ezek az esetek, arra is volt példa, hogy tévéinterjúban a nőket okolták mindenért.