Gumilövedék a szem mellé; könnygázgránát a testre: az amerikai rendőrök brutálisak az újságírókkal

Az Egyesült Államok jelenleg a 45. helyen áll a Riporterek Határok Nélkül listáján, amely a világ sajtószabadságát méri fel. Magyarország idén a 89. helyet szerezte meg.

Péntek este a Louisville-i WAVE 3 tévéadó riportere, Kaitlin Rust élő adásban tudósított a George Floyd meggyilkolása miatt kirobbant tüntetésekről . Az újságíró és James Dobson operatőr hiába álltak tisztes távolban a rendőrsorfaltól és jelezték egyértelműen, hogy a sajtó munkatársai, a felvételeken jól látszik, amint egy rendőr ezt teljesen figyelmen kívül hagyva feléjük tartja a fegyverét. Mindkettejüket többször is eltalálták könnygázgránáttal, de nem sérültek meg.

Az Egyesült Államokban ezek az esetek azért is különösen kirívóak, mert az ország Alkotmányának első kiegészítése külön kimondja a sajtó szabadságát. Ez azonban úgy tűnik, változik.

Ráadásul ezt nem csak a rendőrök részéről tapasztalják, hiszen csütörtökön a Fehér Ház előtt tüntetők támadtak a Fox News stábjára. Szakértők szerint ez nem a véletlen műve. Az Egyesült Államok jelenleg a 45. helyen áll a Riporterek Határok Nélkül listáján , amely a világ sajtószabadságát méri fel. A szervezet szerint Donald Trump hivatalba óta folyamatosan romlik az újságírók helyzete. Ha pedig a média elleni kritika a legmagasabb szintről érkezik, akkor egy idő után a helyi hatóságok, a rendőrség, majd a közvélemény is ellenük fordul. Ez látható most az utcákon is.