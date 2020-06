Óvatos szabadtéri színházi indulás

Ha döntenek a veszélyhelyzet megszűnéséről, június 20. után kinyithatnak a mozik, a múzeumok és a színházak – hangzott el a csütörtöki kormányinfón. A bejelentés előtt arról kérdeztük a nyári szabadtéri színházak vezetőit, miként készülnek a mostani helyzetben a szezonra.

Egy múlt heti kormányrendelet szabályozza többek között azt is, hogy miként nyithatnak újra a nyári szabadtéri színházak. Elég furcsa, hogy egyelőre ugyanaz a szabály, vagyis, hogy minden negyedik székre ülhet néző, és az egymás mögötti üléseket szabadon kell hagyni, vonatkozik a több tízezer főt befogadó stadionokra és a jóval kevesebb közönséget leültetni tudó szabadtéri játszóhelyekre. Csütörtökön ugyan bejelentették, hogy június 20. után a színházak is kinyithatnak, de arról egyelőre nincs szó, hogy ez könnyítést is jelentene a járványügyi szabályozáson. Még két hetet várunk, de utána döntenünk kell – mondta kérdésünkre Bán Teodóra a csaknem háromezer fős nézőtérrel rendelkező Margitszigeti Szabadtéri Színpad igazgatója. Gondot jelent ugyanis, ha csak negyedházzal tudnak majd játszani, ezért várják a további könnyítéseket. Előadásaik többsége nagy költségvetésű, komoly gázsikat kell fizetni a nemzetközi fellépőknek, ezért, mint azt az igazgatónő elmondta, legalább félháznál érdemes meghirdetni a programokat. Abban is reménykednek, hogy néhány nap, vagy hét múlva megszületnek a további engedmények. Egyelőre a rendelet nem tér ki arra, hogy például az egyháztartásban élők ülhetnek-e egymás mellé. Bán Teodóra közölte, telt házakkal számolva a költségvetésük egyharmadát teszi ki a jegybevétel, tehát a kiesés a mostani helyzetben jelentős és egyelőre nem kaptak arra ígéretet, hogy ezt az állam pótolná. Bán Teodóra mindenesetre reméli, hogy a nagyobb tervezett rendezvényeiket, például júliusban Piotr Beczala és Rost Andrea gálakoncertjét, a Federico Fellini-100 filmzenekoncertet, illetve az augusztus 20-ra tervezett Bánk bán című operát meg tudják majd tartani.

A Városmajori Szabadtéri Színpad befogadóképessége nyolcszáz fő, tehát a jelenlegi szabályok szerint csak kétszáz néző ülhet be a sátorban elhelyezett nézőtérre – mondta Benkó Nóra igazgató, aki szintén reméli, hogy a következő napokban lesznek ez ügyben engedmények. Mindenesetre szeretnének nyitni, jelenleg a szezont július 11. és szeptember 15. között tervezik. A nyitó program az Összefogás gála lenne. A Városmajori Színházi Szemle időpontjait új augusztusi és szeptemberi dátumokkal hirdetik. „A nyitást lehetővé tevő első lépésnek nagyon örülünk, várjuk a további engedményeket – tette hozzá Benkő Nóra. Kőszegen most tervezik miként is lehet majd a Vár udvarában kialakítani a nézőteret, hogy megfeleljen a biztonsági előírásoknak. Pócza Zoltán igazgató szerint 440 fős nézőterükre legalább nyolcvan főt leültethetnek, de ha pontosítják a szabályokat ez lehet akár 150 is. Tartottak már egy zárt körű bemutatót nemrégen, Grecsó Krisztián Vera című regényéből készült monodrámát játszotta el Grisnik Petra. Ezt a produkciót amennyiben már lehet játszani zárt terekben is, akkor tudják utaztatni. A kőszegi játszóhelyükön terveznek továbbá egy saját bemutatót július végére, augusztus elejére: Az Öreghíd alatt című darabot Göttinger Pál írta és ő is rendezi, ezt a produkciót június 6-tól próbálják. De terveznek közös bemutatót Kőszegen a Gergye Krisztián Társulattal, illetve a Soltis Lajos Színházzal.

Szegeden, mint azt már hírül adtuk elmaradnak az előadások a Dóm téren. Herczeg Tamás igazgató ezt azzal indokolta, hogy erre a helyszínre nagy költségvetésű darabokat terveztek és mivel a korlátozás miatt a több ezres épített nézőtéren csak a nézők negyede ülhetne, ezért a Dóm téri idei évadot átteszik 2021-re. Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon viszont, amelynek a befogadóképessége 1500 fő terveznek előadásokat. A Gyulai Várszínház közleményben tudatta, hogy a teátrum 57. évadát július 3. és augusztus 29. között megtartják. Bíznak ők is benne, hogy a jelenlegi szabályozásokon lesz még enyhítés is. A napokban lezajlik partnereikkel az időpontok végső egyeztetése. Rövidesen meghirdetik a programot: 4 bemutatóval, Shakespeare-előadásokkal, Erdélyi Héttel, Népzenei és Világzenei Fesztivállal, Jazz Fesztivállal, Márai Sándor Napokkal.

Zsámbékon a tervek szerint júliustól játszanak majd. Terveznek gasztro irodalmi és kabaréesteket, helyi éttermekben. A fő helyszín azonban a romtemplom lesz, amely előtt a szabályokat betartva feltehetően száz ülőhelyet ki tudnak alakítani. Folytatódik a tavalyi sikeres Kedves Zsámbék sorozat, illetve koncertek, illetve zenés előadások is lesznek, fellép többek között Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert, Kamarás Iván és zenekara, illetve terveznek Hobo-estet is. A Szentendrei Teátrum augusztus közepén indítja az évadát – mondta Vasvári Csaba igazgató. A korábban tervezett tíz bemutatóból kettőt tartanak meg szabadtéren, a többit belső térben, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban rendeznék meg, kitolva az évadot legalább az év végéig.

Rövidesen nyithatnak a kulturális intézmények A veszélyhelyzet megszűnése után újranyithatnak a mozik, a színházak és múzeumok is – hangzott el a tegnapi kormányinfón. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az autóskoncertek azonnali hatállyal megtarthatók, nem kell megvárni velük a veszélyhelyzet végét. Azt is bejelentették, hogy 5,1 milliárd forintos kultúratámogató csomagról döntött a kormány szerdán a Magyar Művészeti Akadémiával egyeztetve.