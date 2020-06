Lemondtak az idős férfit földre lökő rendőrök kollégái

Szerintük munkatársaik csak betartották Joseph Gramaglia helyettes rendőrfőnök utasítását. New York állam kormányzója a két rendőr elbocsátására szólított fel.

A buffalói rendőrség különleges egységének minden munkatársa lemondott, hogy kifejezze szolidaritását és támogatását két, felfüggesztett rendőrkollégája mellett, akik a George Floyd halála nyomán kialakult tüntetésekben földre löktek egy idős férfit. Pénteken került napvilágra az a csütörtökön mobiltelefonnal készített videófelvétel, amelyen az látszik, hogy a New York délnyugati részén fekvő Buffalóban két rendőr a földre lök egy idős tüntetőt. A 75 éves férfi elvesztette az eszméletét, kórházba kellett szállítani. A két rendőrt pénteken azonnali hatállyal felfüggesztették, vizsgálatot indítottak ellenük. A Buffalo News című helyi lap tudósítása szerint a különleges egység mind az 57 rendőre lemondott, bár nem a rendőrségtől, hanem csak a különleges egységtől távozott. Ezeket az egységeket különleges helyzetekben szokták bevetni, lázadások, fosztogatások, gyújtogatások megfékezésére. John Evans, a helyi rendőrszakszervezet vezetője a Buffalo News újságírójának úgy fogalmazott: „a mi álláspontunk szerint a rendőrök egyszerűen csak betartották Joseph Gramaglia helyettes rendőrfőnök utasítását, miszerint meg kell tisztítani a helyszínt”. Majd leszögezte, hogy a rendőrök csak a dolgukat végezték, és szerinte meglökhették az idős férfit, aki megcsúszott és hanyatt vágódott. Andrew Cuomo, New York állam demokrata párti kormányzója pénteken a két rendőr elbocsátására szólított fel. Byron Brown, Buffalo szintén demokrata párti polgármestere közleményben tudatta, hogy a rendőrség válságtervet dolgozott ki, és mindenképpen biztosítja a városban a közbiztonságot.



A rendőrséget nemcsak Buffalóban, hanem más amerikai városokban is erőteljes bírálatok érik a tömeges tüntetéseken tanúsított fellépésük miatt. A Black Lives Matter (a fekete életek számítanak) nevű, több elemző által radikálisnak minősített mozgalom aktivistái egymás után szólítják fel a kormányzókat és polgármestereket, hogy csökkentsék vagy egyenesen teljesen vonják meg a rendőrség költségvetését. Eric Garcetti, Los Angeles polgármestere még csütörtökön bejelentette, hogy 250 millió dollárral csökkenti a rendőrség finanszírozást, és az összeget más célokra, elsősorban a helyi feketéket támogató programokra fogja fordítani. Minneapolisban pénteken az önkormányzat végül nem szavazta meg annak a rendőrőrsnek a teljes feloszlatását, ahol a George Floyd halálában bűnös rendőrök teljesítettek szolgálatot, de új szabályzatot hozott, amely megtiltja a fojtófogás alkalmazását az igazoltatásoknál. Ezt tervezik egyébként New Yorkban is. Országszerte többnyire erőszakos tüntetőket tartóztattak le, de szerdától olyan embereket is, akik csak megsértették a kijárási tilalmat. Manhattan kerületi ügyésze, Cyrus Vance pénteken bejelentette: azok ellen nem emel vádat, akiket a kijárási tilalom megsértése miatt vettek őrizetbe. Több amerikai televízió és a közszolgálati rádió (NPR) is jelentette, hogy a Minneapolisban erőszakos cselekmények miatt letartóztatottak óvadékára jelentős összegeket utalnak át Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje kampányának munkatársai. Eddig legalább 13 munkatárs a Twitteren is közzétette felajánlását a Minnesota Szabadság Alapítvány nevű szervezetnek. Ez a szervezet fizeti ki majd az óvadékot. Az Egyesült Államokban országos megmozdulások kezdődtek George Floyd halála nyomán, a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen. A 46 éves afroamerikai férfi durva rendőri intézkedés következtében vesztette életét május 25-én Minneapolisban. Négy rendőr igazoltatás után földre teperte, egyikük percekig térdelt a nyakán. Floyd levegőért könyörgött, de hiába. Nem sokkal később meghalt. A rendőröket elbocsátották, egyiküket, Derek Chauvint pedig gyilkosság vádjával őrizetbe vették.