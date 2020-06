Orbán barátja kitörölte Petőfit a tantervből

Petíció indult azért, hogy emelje meg az állam az álláskeresési járadék folyósítását háromról hat hónapra.

Az álláskeresési járadék maximális időtartama 2012 óta mindösszesen három hónap, ez egyedülállóan rövid a világon. Ugyanakkor nem csupán a folyósítás időtartama, hanem a járadék összege és a jogosultak köre is szűk - hívta fel a figyelmet az aHang szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Az aHang portál petíciót indított azért, hogy a járadék folyósításának időtartamát duplázzák meg, vagyis az eddigi 3 hónap helyett 6 hónapig legyen folyósítható. A petíciót már majdnem hétezren írták alá. A közlemény szerint a portálhoz rengeteg egyéni történet érkezett azoktól, akik az elmúlt hónapokban vesztették el munkájukat. Néhányan arccal is vállalták, hogy elmeséljék történetüket. Egy fiatal lány például tavaly két hónapra igénybe vette az álláskeresési járadékot, ezért most nem jogosult rá, annak ellenére, hogy ahogy fogalmazott, ez nem egy általános helyzet. Egy pizzaszakács munkahelye a járvány elején zárt be, eleinte két hétre. A férfi családjával albérletben élt, a videó készítésekor munka nélkül keresett albérletet is.