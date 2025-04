Vámuniót hoz létre Koszovó és Albánia, a határellenőrzést is eltörölnék

Vámuniót hoz létre Koszovó és Albánia, a pristinai parlament szerda késő este pedig jóvá is hagyta az erről szóló megállapodást - számol be róla a koszovói sajtó alapján az MTI. Jóváhagyták a képviselők határellenőrzés megszüntetéséről szóló javaslatot is. A szerb kisebbség ugyanakkor tiltakozik: a lépésben a Nagy-Albánia-eszme megvalósulását látják.