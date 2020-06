Most már biztos, hogy a Természettudományi Múzeum az ország egyik „legfőbb városába” költözik

Az Európai Bizottsághoz fordul a Demokratikus Koalíció (DK) Hoppál Péter fideszes képviselő, a Népszavát fenyegető Facebook-posztja miatt. „A Népszabadság is viccelődött, aztán eltűnt. Felkészül: Népszava” – ilyen feliratú képen osztotta meg lapunk Trianon-karikatúráját a Facebookon a kormánypárti politikus. Hoppál nem tért ki rá, hogy mivel is viccelődött a Népszabadság – mint emlékezetes, a vezető politikai napilapot a 2016-ban Mészáros Lőrinc tulajdonába került Mediaworks kiadó záratta be. „Nem tűrjük, hogy a szabad sajtót fenyegessék, mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük a még életben lévő és szabadon dolgozó szerkesztőségeket” – írta a DK.