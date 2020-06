Járványügyi kommandóval készül a második hullámra az operatív törzs

Müller Cecília a koronavírus-fertőzés fiatal áldozatáról is hosszabban beszélt.

Új részleteket árult el a 37 éves, koronavírus fertőzés következtében elhunyt férfi állapotáról Müller Cecília az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján: reggel mi is megírtuk, hogy az újabb áldozatnak nem volt alapbetegsége , most azonban az is kiderült, hogy a férfin robbanásszerű gyorsasággal hatalmasodott el a fertőzés.– mondta el újságírói kérdésre a tiszti főorvos. Mint hozzátette, a kormányhivatal járványügyi szakemberei kedden kezdték meg az eset széles körű feltérképezését: megkeresték és szoros ellenőrzés alatt tartják az áldozat kontaktszemélyeit, vagyis azokat, akikkel közvetlenül is érintkezett. A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy mi várható a járvány lecsengése után: Kiss Róbert rendőr alezredes beszámolója szerint az operatív törzs ezután is megmarad, figyeli a hazai és a nemzetközi adatokat.