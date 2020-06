Természettudományi költözés: ígéretet szeg az Orbán-kormány

Hiába csökkent drasztikusan a bulinegyed forgalma, a szórakozóhelyek tulajdonosai nem kapnak haladékot, fejleszteniük kell, ha éjszaka is nyitva akarnak tartani.

A járványügyi korlátozások feloldása után ismét megjelentek a vendégek a bulinegyedben, ám a szórakozóhelyek tulajdonosainak az egyelőre alacsony forgalom mellett a Belső-Erzsébetvárosra vonatkozó új szabályokkal is meg kell küzdeniük. - Most mindenki a túlélésért küzd. Az új problémákat mindenki egy időre a polcra tette, mert csak 2-3 hónap múlva kell megfelelni az új szabályok egy részének – fogalmazott a Népszavának Zsendovits Ábel, a Szimpla Kert tulajdonosa, aki tagja a kerületi éjszakai élet újraszabályozásáról egyeztető tanácsnak. Megítélése szerint a helyek harmada bezárhat, a túlélők pedig azzal próbálnak meg majd spórolni, hogy inkább csak este 10-ig tartják nyitva a teraszaikat, illetve éjfélre bezárnak, ellenkező esetben nőnek a kiadásaik. A teraszok este 10-ig tartó működésének szigorúbb ellenőrzése, a járványügyi szabályok, valamint az éjfél utáni nyitvatartás új feltételei azt eredményezik, hogy a vendéglátók vagy kevesebb embert tudnak majd fogadni, vagy a hosszabb éjszakai nyitva tartás érdekében fejleszteniük kell a tulajdonosoknak. Mindezek következtében az éjfél után nyitva tartó szórakozóhelyek számának csökkenésére számít Ujvári-Kövér Mónika, Erzsébetváros alpolgármestere, aki lapunk felvetésére, miszerint miért éppen válság idején kell növelni az üzletvezetők terheit, azt mondta: az önkormányzatnak minden helyi vállalkozást segítenie kell, de az a szempont elsőbbséget élvez a szórakozóhelyek esetében, hogy a helyben élők életkörülményei javuljanak. A kerületi vezetés igyekszik összehangolni az igényeket, ezért is tervezik úgy, hogy a járványhelyzet végétől számítva 60 napot adnak a szórakozóhelyeknek, hogy megfeleljenek az éjfél utáni nyitvatartáshoz szükséges feltételeknek. - Élni és élni hagyni, erre törekszünk – mondta Ujvári-Kövér Mónika, hozzátéve, hogy elsősorban a nagyobb szolgáltatókat terhelhetik jelentősebb fejlesztési kötelezettségek. A kerület egyébként jelentős iparűzési adóbevételekhez jut a turizmus-vendéglátás révén, tehát a városvezetésnek is érdekében áll, hogy minél több üzlet átvészelje a válságot. Kérdésünkre Zsendovits Ábel elmondta, hogy bár a nyugati példák is azt mutatják, hogy a fejlesztésekért cserébe adókedvezményt kapnak a vállalkozások, de ez az eddigi egyeztetéseken nem merült fel. A civilek egy részét képviselő A mi Erzsébetvárosunk közösség képviseletében Lugosi András ugyanakkor sokkal drasztikusabb változást javasolt. - A legjobb mindnyájunknak az volna, ha a régi bulinegyed abban a formájában, ahogy a vírus előtti években működött, egyáltalán nem térne vissza már soha – fogalmazott. Elképzelése szerint jobban kellene hangsúlyozni a Zsidónegyed múltját és sajátosságait, ennek megfeleltetve az ottani kulturális szolgáltatásokat és az éjszakai élet szabályait. Javaslatáról a későbbiekben egyeztetnek. „Mindenképp fontos lenne, hogy a tervezett változtatások a nyitvatartásra és a teraszokra életbe lépjenek, mert nem látjuk, hogy milyen ütemben fog növekedni a szórakozó emberek száma a kerületben” – nyilatkozta lapunknak Novák Gergő, a szintén civileket képviselő Élhető Erzsébetváros Egyesület munkatársa. Megértően beszélt a szórakozóhelyek problémáiról, de szerinte nem lenne jó, ha szabályozatlan környezetben érné a lakosságot a turizmus fellendülése. „Lényegesen élhetőbb lett a kerület a koronavírus-járvány óta, nyugodtabbak az utcák és csökkent a forgalom. Azonban visszatérőben vannak az ordítozások és a köztisztaság is romlik, ami hosszabb távon valószínűleg tovább fog romlani, ezért törekszünk arra, hogy a lakóknak hamarabb biztosítsa az új szabályozás a pihenés lehetőségét, a tiszta környezetet” – mondta Novák.



Bekavart a kormányhivatal, de jön a szigorítás Június 21-én még nem lép életbe Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester rendelete, amely a bulinegyed vendéglátó egységeinek éjfél utáni nyitva tartásának szigorítását tartalmazta. Törvényességi kifogással élt ugyanis Budapest Főváros VII. Kerület Járási Hivatala, mert szerintük a rendeletben a polgármester túlterjeszkedik a veszélyhelyzetben számára biztosított jogkörökkel, vagyis hogy a közgyűlés mellőzésével alkotott jogszabályt. Szerintük Niedermüller számára csak a járvány elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő ügyekben vannak rendeletalkotási jogosítványai. Mint arról lapunk korábban beszámolt, az új bulinegyed-rendelet szerint a szórakozóhelyek este tíz és reggel nyolc óra között nem végezhetnek göngyölegmozgatást, áruszállítást, éjfél után pedig ingyenesen hozzáférhetővé kell tenniük a WC-ket. Az éjfél után nyitva tartó helyeknek kötelező lesz legalább egy embert alkalmazniuk, akinek az lesz a feladata, hogy megakadályozza a csendháborítást és a közterületi alkoholfogyasztást. Utóbbi érdekében a vendéglátóegységek csak a saját címkéjükkel ellátott poharakat adhatnak a vendégeknek. A nagyobb szórakozóhelyeknek egy úgynevezett „csúcslimiterrel összekötött” zajmérő eszközt kell felszerelniük, valamint forgalomszámláló berendezést is működtetniük kell majd. Az éjfél utáni nyitvatartás feltétele lesz az is, hogy a vendéglősök naponta magasnyomású takarítóeszközzel tisztítsák meg az előttük lévő járdaszakaszt, és a kommunális hulladék elszállításáról is gondoskodniuk kell. - Nem értünk egyet a döntésükkel. A rendeletet nem vonjuk vissza – reagált Erzsébetváros önkormányzata lapunk megkeresésére a kormányhivatal álláspontjára. Hangsúlyozták, hogy bár lenne alapja a jogvitának, sokkal fontosabb számukra, hogy kiszámítható legyen a vendéglátó- és szórakozóhelyek számára a nyitvatartás feltételeinek változása. Ennek érdekében úgy döntöttek, hogy a rendelet mégsem lesz hatályos, az abban foglaltakról a június 26-ra tervezett közgyűlésen fognak szavazni – várhatóan ezt az ellenzéki pártok többséggel támogatni fogják.

Elmaradtak a turisták, megjelentek a tinik

A fővárosi korlátozások lazítása óta sem nyitott újra a vendéglátóhelyek jó negyede a bulinegyedben. A szombat este lassan éjszakába fordul, de minden nehézség nélkül lehet sétálni a szokatlanul csendes Király utcán, ahol korábban bulizók, főleg turisták tömegei kerülgették egymást a keskeny járdán. A bejárati ajtók jelentős részén a „zárva” felirat lóg. Egy-két népszerűbb, csendesen pezsgő helyet leszámítva a többi bárban és étteremben elvétve látni vendéget. A máskor igen forgalmas Udvarom és Füge Udvar is első vendégeire várt még, ezért a bulinegyed legnagyobb szórakozókomplexuma felé indultunk, az Akácfa utcai Fogas-Instant irányába. Zárt acélkapu fogad minket, bentről neszeket hallunk. „Zárva” – kiáltja kérdésünkre egy rekedtes férfi hang. Pár szót váltanánk vele, de nem lehet: - Nincs kulcsom – kiáltja, majd hozzáteszi, hogy valamikor augusztusban nyitnak. A népszerű hely igyekszik a maga hasznára fordítani a pangó éjszakai életet – igaz módja is van rá –, tulajdonosai felújításba fogtak. - Veszteségminimalizálás, ez van. Nem tudtunk tovább várni, azonnal nyitottunk, amint lehetett. Kevesebben vagyunk, muszáj volt valamennyi bevételt szerezni több hónapnyi leállás után – mondta egy cigarettáját szívó pultos a Dob utcában, ahol egy csapat magyar törzsvendég fogyasztott bent. A férfi szerint amióta eltűntek a külföldiek, csak azok a helyek tudnak érdemi forgalmat bonyolítani, ahol van terasz. Náluk nincs, így csak a magyar törzsvendégek jönnek hozzájuk. Zsendovits Ábel, a Szimpla Kert tulajdonosa lapunknak azt mondta, hogy a korábbi forgalom 4-5 százalékát is nehezen hozták a fővárosi vendéglátás újraindulása óta. A Szimpla a külföldiek által meghódított hely, a magyar vendégek aránya fokozatosan csökkent az évek során, most ennek megfordítására törekednek. - Nem látok olyan sikereket másoknál sem, hogy a magyarokat becsábították volna a külföldiek helyére. Olyanról pedig egyáltalán nem tudok, ahol az újraindulás óta nullára kihoznák működésüket – tette hozzá. - Bár alakul a forgalmunk, de a gazdasági helyzet miatt érezhetően kevesebbet költenek a vendégek – fogalmazott a Király utca egyik népszerű borozójának felszolgálója. Hozzátette, hogy mióta a belső tereket is megnyithatták, sokat javult a bevételük, de nehéz eldönteni, hogy ez csak a szabadabb élet lehetőségét élvező emberek rövid hulláma-e, vagy tényleg javulni fog a helyzetük. Ez országosan is jellemző: mivel az emberek jelentős hányada elvesztette fizetését, másoknál csökkentették bérüket, illetve fizetés nélküli szabadságra küldték őket, érezhetően kevesebbet költenek vendéglátóhelyeken. A korábbi időket idéző élet volt viszont a Deák tér melletti parkban. - Eltűntek a külföldiek, de jöttek helyettük a tinik – mondta velősen az egyik legnagyobb teraszos hely üzletvezetője. - Hónapokig össze voltak zárva a szüleikkel, most mindenki kimenekült a térre, illetve hozzánk.