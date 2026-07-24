"Szakmai indok nincs a költözésre" - kérdőjelek a természettudományi múzeum körül

Egy komplett múzeum jött létre, speciális kiállítóterekkel a Ludovikán. Ahelyett, hogy befejeznék a Természettudományi Múzeumot, most épp úgy tűnik, Debrecenbe kell költöznie. A szakértő szerint a költözés pazarlás lenne, kockáztatná a gyűjtemény épségét, ráadásul a látogatók helyzetét sem könnyítené meg.