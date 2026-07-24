Zajlik az átvilágítás a magyarországi közgyűjteményekben, a munkavállalóinak biztonsága nem alku tárgya.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a színházakhoz hasonlóan több közgyűjteményből is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról, a dolgozók szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről számolnak be.
Nincs költségesebb annál, ha nem történik semmi: egy sor múzeum került fejlesztés címén bizonytalan helyzetbe az elmúlt években. Egyelőre csak néhányuk sorsa látszik rendeződni a közeljövőben.
Az építési és közlekedési miniszter elmondta, továbbra is jó ötletnek tartja a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetését. Szerinte a város néhány év múlva utolérheti, vagy meg is előzheti Budapestet és olyan jelentőségűvé válhat, mint például Hamburg.
Inkább az egykori Kilián-laktanyába költöztetnék az intézményt. Debrecen az előterjesztés szerint természettudományos tematikájú kiállítóhelyet és egy gyűjteményi központot építhetne 120 milliárdért.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-es létrehozása óta fokozatosan szorítják ki a budapesti Ludovika épületéből a Természettudományi Múzeumot.
A dolgozók "harmadik csapásként" élik meg a debreceni költözésről hozott döntést, miután sokuknak csökkent a fizetése és épp most vesztik el közalkalmazotti státuszukat.
„Az adófizető állampolgárok által fenntartott intézményekkel kapcsolatos döntések legyenek nyilvánosak, előzetesen egyeztetve a szakmai képviseletekkel” – írta az Akadémiai Dolgozók Fóruma és a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete.
Átmenetileg egy Kozma utcai raktárba hordanák át a Néprajzi Múzeum műtárgyainak egy részét - értesült a Népszava.
Ha egyszer kulcsrakészen felépül új, tágasabb otthona, akkor költözik – írta a Budapestért és az agglomerációért felelős államtitkár.
Orbán Viktor állítólag személyesen ígérte meg a múzeum főigazgatójának, hogy nem lesz szükség az ideiglenes elhelyezésre.
Közel kétszázan tüntettek vasárnap a tervezett költöztetés ellen, majd tárlatlátogatás keretében foglalták el az intézményt.
Ugyanakkor üdvözlik a korszerű vidéki tudományos kiállítások létrehozásának szándékát.
Év végéig el kell hagynia a budapesti Ludovika épületét a Természettudományi Múzeumnak, hogy Debrecenbe költöztessék. A Népszavának nyilatkozó szakértők szerint csak a költözés minimum öt évig tarthat.
Ami az intézmény feldarabolását illeti, túlteljesítheti még a kormány elvárásait is a veterán kurultájos Bernert Zsolt.
A szakmájában kevéssé ismert antropológus, Bernert Zsolt főigazgatói pályázatának vitorlájába jelentős politikai hátszelet foghatott be.
Egy komplett múzeum jött létre, speciális kiállítóterekkel a Ludovikán. Ahelyett, hogy befejeznék a Természettudományi Múzeumot, most épp úgy tűnik, Debrecenbe kell költöznie. A szakértő szerint a költözés pazarlás lenne, kockáztatná a gyűjtemény épségét, ráadásul a látogatók helyzetét sem könnyítené meg.
Korábban csak a Magyar Természettudományi Múzeumról szóltak a hírek, most új információk derültek ki egy kormányhatározatból.
Erről Palkovics László beszélt az ATV műsorában. Az ilyen típusú intézményköltöztetésbe a kormánynak már többször beletört a bicskája.
Augusztusban ki kell ürítenie a Magyar Természettudományi Múzeumnak a Könyves Kálmán körúti úgynevezett Tündérpalotában lévő növénytárának egy részét – értesült a HVG.