Hatékony jogcsonkolás: eltolta magától a több ezer magyar települést rosszul érintő ügyet az Alkotmánybíróság

Egyes, jól körülhatárolható cégek többet fizetnek a látvány-csapatsportok támogatására, mint amennyit a költségvetésbe betolnak.

Néhány évvel ezelőtt az Átlátszó és a Transparency International is hosszas pereskedésbe bonyolódott, hogy kiderüljön, mely cégek adják a társasági adójukat az államkassza helyett bizonyos sportszervezeteknek - most viszont néhány, Mészáros Lőrinc és családjához szorosan kötődő cég elárulta éves beszámolójában, idén pontosan mennyi pénzt adtak látvány-csapatsportok támogatására, írja az mfor.hu . A most nyilvánosságra került TAO esetében is alapos feltételezéssel élhetünk, hogy az marad a felcsúti polgármester közelében. Konkrétan a miniszterelnök által alapított és Mészáros Lőrinc elnöklése alatt működő A Felcsúti Utánpótlás-Neveléséért Alapítvány kasszájába vándoroltak a forintok a költségvetés helyett. Egyelőre nem minden Mészáros-érdekeltség tette közzé az éves beszámolóját mostanáig, sőt, amelyek igen, azok se minden esetben tüntették fel a látvány-csapapsport támogatásra szánt összeget. A fenti négy társaság példáján keresztül azonban jól látszik, hogy az állami közbeszerzéseken és nagy beruházásokon felhízlalt NER-cégek gyakran jobban dotálnak sportcélokat a közpénz jellegét elvesztett adóforintjaikkal, mint amennyit az államkasszába csorgatnak vissza. A négy társaság - melyek között kisebbek is vannak - összesen 854 millió forintot pumpált a TAO-támogatások rendszerébe, ezzel párhuzamosan a költségvetésbe ennél kevesebbet, 839 millió forintot fizettek be a sokmilliárdos árbevételük után.