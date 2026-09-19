A római kabinet 2027-re egy jármű után mentességet ad a legfeljebb 80 kilowattos autók tulajdonosainak, Sergio Mattarella pedig már kihirdetésre továbbította a rendeletet. A 2,3 milliárd eurós kiesést részben a helyreállítási alap megtakarításaiból pótolják, miközben vita indult a döntés tartósságáról.
2025-től minden évben az infláció mértékével nőne a szeszes italok, dohánytermékek és üzemanyagok tételes jövedéki adója. A legjobban az autósoknak fog fájni az újítás.
A pálinkafőzés viszont adómentes lesz.
A taláros testület nem segít az önkormányzatoknak, és nem bánja, ha a törvényhozásba visszajön az állampárti gyakorlat - magyarázza Tóth Bertalan.
A falvak és városok így nem is álmodhatnak az elvont gépjárműadó visszaszerzéséről, kompenzálásáról.
Az országgyűlési képviselők annak a kormányrendeletnek a megsemmisítését kérték, amely a koronavírus-járvány kezelése érdekében számtalan forrást vont el a helyi önkormányzatoktól.
Az MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP, a Párbeszéd, illetve a független Szél Bernadett és Hadházy Ákos az Alkotmánybírósághoz fordul. Többek között azért, hogy végül az állam nehogy emberek tulajdonát is államosítsa.
Túlságosan drága ma Magyarországon autót vásárolni és fenntartani. Hogy a kedvező változások induljanak meg, s a modernebb, fiatalabb autók aránya növekedjen, csökkenteni kellene számos díjat.
Lassan minden napra jut egy Magyarországot illető, méretes uniós pofon. Szerdán az online szerencsejáték-piac szabályozását érte erős kritika, csütörtökön pedig szintén egy főtanácsnoki indítvány borzolta a kedélyeket.