Önkormányzatok kivéreztetése: így próbálja megállítani a kormányt egy közös akcióval a teljes ellenzék

Az MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP, a Párbeszéd, illetve a független Szél Bernadett és Hadházy Ákos az Alkotmánybírósághoz fordul. Többek között azért, hogy végül az állam nehogy emberek tulajdonát is államosítsa.