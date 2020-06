Ab: Nem alkotmányellenesek a rémhírterjesztésre járvány idején vonatkozó szabályok

Mártély polgármestere közölte: információik szerint a tankerület azt szeretné, hogy az alsó tagozatos diákok már idén szeptembertől egy hódmezővásárhelyi iskolában tanuljanak majd.

Szokatlan hirtelenséggel bezárnák a Hódmezővásárhelyi Tankerülethez tartozó, Mártély községben található Varga Tamás Általános Iskola Mártélyi Tagintézményét – írja a 24.hu . A portál szerint a mártélyi önkormányzat március végén kapott egy levelet Balázs Józseftől arról, hogy az iskola megszüntetését tervezik. A felvetésre az önkormányzat statisztikákkal alátámasztva jelezte, hogy nem értenek egyet az intézmény megszüntetésével, ám erre a levélre már csak azt a reakciót kapták, hogy forduljanak a minisztériumhoz az ügyben. Az iskola tényleges bezárásról szóló első írásos tájékoztatás az önkormányzathoz június 15-én érkezett. A portál birtokába jutott, a szakmai igazgatóhelyettes által jegyzett dokumentumban az szerepel, hogy „Balázs József tankerületi igazgató úr korábbi szóbeli értesítését megerősítve, az oktatásért felelős miniszter úr nevében eljárva meghozták a döntést, melynek értelmében támogatják az átszervezést”. A mártélyi önkormányzatnak címzett levélben az intézkedést azzal indokolják, hogy a Varga Tamás Általános Iskola Mártélyi Tagintézményének megszüntetése kapacitás-kihasználatlanság és az oktatás minősége miatt következik be. Bár a bezárásról szóló értesítésben nem szerepel, Putz Anita, Mártély polgármestere a 24.hu-nak azt mondta, információik szerint a tankerület azt szeretné, hogy az alsó tagozatos diákok már az idén szeptembertől egy hódmezővásárhelyi iskolában tanuljanak majd. A település vezetője felháborítónak tartja, hogy ilyen hirtelenséggel, a szülők megkérdezése nélkül záratnák be a helyi iskolát, annak ellenére, hogy az önkormányzat is jelezte korábban, hogy az intézmény számíthat a támogatásukra, az egyházmegye pedig egy szándéknyilatkozatot is kiadott az iskola későbbi átvételéről. A településen jelenleg aláírást gyűjtenek azért, hogy ne zárjon be az alsó tagozat: azok a szülők, akiknek a gyermeke a mártélyi iskola diákja, már mind aláírták a kezdeményezést, illetve már a kisgyerekeket nevelő szülők is jelezték, hogy nagyon szeretnék, ha nem kellene máshová járatniuk majd gyermekeiket. A mártélyi gyerekek szülei levelet írtak az Emberi Erőforrások Minisztériumának, ebben is jelezve, hogy korábban semmilyen tájékoztatást nem kaptak az ügyben.