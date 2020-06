A 22 éves államtitkár hónapokig nem ért rá, hogy a Pedagógus Szakszervezet fiatal képviselőivel tárgyaljon

A két állami praxisban is dolgozó asszony saját zsebből fizette az anyagot, felszereléseket, de már nem bírta cérnával.

Tíz év – ennyi idő után fogyott el a türelme Canga Uránia gyerekfogorvosnak, aki fővárosi VI. kerületi magánrendelője mellett egy óbudai önkormányzati rendelőben és egy iskolában is dolgozott Canga az RTL Klub Híradójának nyilatkozott döntése hátteréről: mint mondta, összesen háromezer gyereket lát el önkormánzati és iskolai praxisaiban, és számításai szerint egy gyerekre összesen 300 forint jutna a rendelők bevételei alapján, ennyiből kellene ellátnia őket.

Idáig saját forrásaiból egészítette ki a szűkös büdzsét, anyagot és felszereléseket hozott át magánpraxisából. A cérna akkor szakadt el nála, amikor a elmondása szerint járvány idején védekezésre alkalmatlan maszkot és nem is az ő méretéhez illő gumikesztyűt kapott az önkormányzattól. Több mint 500 ezer forintot költöttem védőfelszerelésekre a magánrendelésből származó megtakarításomból – mondta az asszony, aki azt is nehezményezte, hogy a járványidőszak idején is fizetnie kellett az önkormányzati rendelő rezsijét, bár ő ekkor csak sürgősségi ügyeletet tartott fent. „Túl sok az a pénz, amit be kellett tegyek az állami rendszerbe” - összegzett a fogorvos.

A csatorna megkereste a III. kerületi önkormányzatot, ahol azt mondták, hogy a doktornő rezsiáltalányt fizet -v agyis ezért jutott befizetni való a járványidőszak két hónapjára is. A kerület hangsúlyozta, hogy tavaly bruttó 48 millió forintot költöttek, idén pedig 80 milliót akarnak fordítani a helyi rendelők felújítására. A Híradó megkeresésére válaszolt az EMMI is: ők emlékeztettek rá, hogy tavaly 1,5 millió forintos egyszeri díjazással segítették az egészségügyi alapellátókat, idén pedig 250 ezer forinttal emelték meg a fogorvosok rezsitámogatását – vagyis az érintettek havi 380 ezer forintos támogatást kapnak. Ehhez képest a napokban 11 fogorvosi praxis szűnt meg a közelmúltban. Az RTL Klub azt is megjegyzi, hogy 280 praxis számít jelenleg tartósan betöltetlennek.