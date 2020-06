Orbán egykori minisztere, az MTA volt elnöke pénzt gyűjt a Lánchíd felújításáért

A fideszes politikus viccesnek tartotta, ahogy rasszista szóviccet gyártanak Martin Luther King nevéből.



Rasszista internetes képet, úgynevezett mémet kommentált a Facebookon Hoppál Péter, a Fidesz parlamenti képviselője, volt kultúráért felelős államtitkár – fedezte fel a 24.hu . A politikus, aki jelenleg a kulturális alapellátásért felelős miniszteri biztos „kolsszálisnak” nevezte azt a „Martin Looter King” feliratú rajzot, amelyről megosztója azt írta: tudja, hogy ezért harminc napra letilthatja a Facebook, de annyira szellemesnek tartja a képet, hogy „ezt muszáj”.

Megjegyezték, a looter angolul fosztogatót jelent, Martin Luther King pedig az afroamerikai polgárjogi mozgalom egy vezető személyisége volt, aki a faji megkülönböztetés elleni küzdelméért Nobel-békedíjat kapott, majd merénylet áldozata lett. – Hoppálnak amúgy is eléggé nyomja a bögyét, ami mostanában Amerikában és más nyugati országokban történik, két napja azon méltatlankodott, hogy „az amcsi és a német rendőrök letérdelnek az őket is gyalázó antifa tüntetők, fosztogatók, gyújtogatók előtt” – írták. A 24. hu azt is felidézi, hogy a fideszes politikusnak korábban gondja volt egy középiskolásoknak szóló érzékenyítő programmal, a hóesésben a globális felmelegedés cáfolatát látta, az évtized beszédének nevezte, amikor Kövér László kommunista gyilkosokhoz hasonlított ellenzékieket, több gyermektelen európai vezető közös képét pedig úgy kommentálta, hogy „nekik nem számít a jövő, a haza, Európa, a keresztény kultúra”.