Óriási felkiáltójel a rakparton

A fiatalok nem szerények, a középkorúak már sokkal beosztóbbak.

A magyarok relatív többsége (39 százaléka) havi 250-350 ezer forintos nettó fizetést szeretne, míg 28 százalékuk ennél kevesebbel is beérné, további 33 százalék pedig ennél is többet szeretne - derült ki a Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból. A skála egyik végpontját az a két százalék jelenti, aki havi nettó 150 ezer forint alatti nettó fizetéssel is beérné, míg a másikon az a hét százalék található, amely félmillió forint feletti havi fixtől lenne boldog. Látszólag a magyarok bérhelyzete nem rossz, mivel a KSH legutóbbi adatai szerint a nettó átlagkereset 266,3 ezer forint volt. (Az más kérdés, hogy a KSH módszertana torzít, ugyanis a statisztikából kimarad mintegy 1,6 millió foglalkoztatott, így a nettó átlagjövedelem legalább 15 százalékkal kevesebb valójában - erről itt olvashat részletesen .)